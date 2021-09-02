Talas’ta İsmail Altunsaray konseri

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Talas'ta bu hafta sonu 'Bozkırın Tezenesi' Neşet Ertaş’ın anısına 'Ezgilerle Anadolu' sloganıyla İsmail Altunsaray konseri düzenlenecek.

Talas Belediyesi kültür sanat etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. Türk Halk Müziği Sanatçısı İsmail Altunsaray’ın Usta Sanatçı Neşet Ertaş’ın türkülerinden oluşan birbirinden değerleri eserleri seslendireceği konser, 4 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak. Ali Dağı Yamaç Paraşütü İniş Alanında pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleşecek olan konsere vatandaşlar ücretsiz olarak katılabilecek.

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