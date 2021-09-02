Kayseri’de yaban keçileri için kış hazırlıkları başladı

Kayseri’de sonbaharın gelmesiyle birlikte Yahyalı ilçesinde yer alan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda bulunan yaban keçileri için kış hazırlıkları başladı.

Kış aylarında ulaşımın zor olması sebebiyle şimdiden başlayan hazırlık aşamasında yaklaşık 2 ton yem Aladağlar Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube ekiplerince depolandı. Yaban hayatını desteklemek için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri düzenli olarak her yıl yemleme yaparak, ağır geçen kış şartlarının yaban hayvanları üzerindeki etkisini hafifletmeye çalışıyor. Aladağlar Yaban Hayatı Geliştirme Sahası yaban keçileriyle birlikte vaşak, sansar, keklik, tilki, kurt ve yaban domuzuyla birlikte birçok kuş türüne de ev sahipliği yapıyor.

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