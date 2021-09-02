Talas’ta kış hazırlıkları başlıyor

Talas Belediyesi tarafından 'Talas’ta Kış Hazırlıkları' adı altında düzenlenen kışlık yiyeceklerin hazırlanmasını içeren organizasyon, bu yıl 0612 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Reşadiye Mahallesinde bulunan eski stadyum içerisinde oluşturulan alanda gerçekleştirilecek organizasyonda ev hanımları salçadan turşuya, meyve suyundan konserveye, reçelden kuskusa kadar pek çok ürünü hazırlama imkanı bulacak. Talas Tanıtım Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin katkılarıyla gerçekleşecek olan organizasyonla ilgili bilgi ve randevu almak isteyenler hafta içi 9.0017.00 saatleri arasında 0541 421 2525 numaralı telefonu arayabilecekler
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.