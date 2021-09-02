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Ağrı Spor Teknik Heyetinden Hacılar Stadyumu’na övgü Teknik Direktör Kalafatoğlu: “Hacılar Stadı Türk futboluna katkı sunacaktır”

İHA

Ağrı Spor Teknik Heyetinden Hacılar Stadyumu’na övgü Teknik Direktör Kalafatoğlu: “Hacılar Stadı Türk futboluna katkı sunacaktır”

TFF 3. Lig ekiplerinden Ağrıspor Teknik Direktörü Mustafa Kalafatoğlu, Hacılar Fevzi Mercan Stadyumu’nun Türk futboluna katkı sunacağını söyledi. Hacılar ve Erciyes’e yapılan tesislerden övgüyle söz eden Kalafatoğlu, Hacılar stadyumunun teknik çalışmalar için uygun olduğunu belirtti.
Erzurum yüksek irtifa kamp merkezinin ardından ikinci durak olarak Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’ni tercih ettiklerini belirten Ağrıspor Teknik Direktörü Mustafa Kalafatoğlu, Hacılar Fevzi Mercan Stadyumu’ndan övgüyle bahsederek, stadyumun Türk futboluna büyük katkı sağlayacağını belirtti. Kalafatoğlu şöyle konuştu:
“Biliyorsunuz biz birinci etap kampımızı Erzurum da yapmıştık. İkinci kampımızı da Erciyes yüksek İrtifa Kamp Alanını tercih ettik. Burada teknik olarak oksijene borçlanarak çalıştığınızda, futbolcuyu çok daha hızlı hazırlayabiliyorsunuz. Burada bin 850 metre yükseklikte çalışıyoruz. Futbolcu sıfır dereceye indiği zaman performans düzeyi daha yüksek oluyor. Hacılar’da açılışı yapılan stadyum oldukça güzel, burada güzel şeyler oluyor. Hacılar ve Erciyes için yapılan çalışmalar oldukça güzel. İnşallah yapılan çalışmalar Türk futboluna katkı sağlar, emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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