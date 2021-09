Ulaşım A.Ş. toplu taşıma araçlarına 100 bin kez dezenfekte yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile ulaşım ağında mücadele kapsamında bu zamana kadar özel halk otobüslerine, ilçe toplu taşımacılığına ve raylı sisteme ait tüm araçlara yaklaşık 100 bin kez dezenfeksiyon işlemi yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi pandeminin ilk gününden itibaren salgın ile mücadele faaliyetlerini titizlikle uygulamaya devam ediyor. Kentte güvenli ulaşımı sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları ile korona virüs tedbirleri sürüyor. Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki ulaşım ağını korona virüsten korumak için birçok tedbir aldı. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. tarafından Kayseri Ulaşım’a, özel halk otobüslerine ve ilçe toplu taşımacılığına ait tüm araçlarına toplamda 75 bin 272 kez dezenfeksiyon işlemi yapıldı ve günlük olarak dezenfekte ediliyor. Öte yandan yoğun kullanılan otobüs duraklarının 7 bin 43 tanesine de dezenfeksiyon işlemi yapıldı. Raylı Sistem araçlarında ise toplam 24 bin 642 kez dezenfeksiyon işlemi yapılırken, bakıma alınan tüm araçlara ayrıca dezenfeksiyon işlemi uygulanıyor. Ulaşım A.Ş. tarafından her araç günlük olarak dezenfekte edilirken, tramvay istasyonlarına ise 4 bin 763 kez dezenfeksiyon işlemi yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. tarafından vatandaşların dezenfekte işlemlerinde pandemi zamanında mağdur olmaması için “güvenli yolculuk” kapsamında bu zamana kadar 20 bin 568 litre dezenfektan kullanıldı. Ayrıca kurumda ve tüm ofislerde, ortak kullanım alanlarında ve bakım atölyelerinde her hafta dezenfeksiyon işlemi yapılırken, makinist ekip binalarında her gün dezenfeksiyon işlemi gerçekleştiriliyor.

