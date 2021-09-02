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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri Şeker Çiftçi Meclisi toplandı

İHA

Kayseri Şeker Çiftçi Meclisi toplandı

Kayseri Şeker’in ilk ve örnek uygulamalarından biri olan 'Çiftçi Meclisi' 20’nci toplantısını gerçekleştirdi. Meclis üyesi çiftçilerin yanı sıra, Ziraat Oda Başkanları, Sulama Birlik Başkanları, Taşıyıcılar Kooperatif Başkanlarının da katıldığı toplantıda pancar tarımından, şeker sektörünün sorun ve beklentilerine varıncaya kadar birçok konuda görüş alışverişinde bulunuldu.
Kayseri Şeker’in 2013 yılından bu yana gerçekleştirdiği, pandemi dolaysıyla ara vermek zorunda kaldığı Çiftçi Meclisi 20’nci toplantısını dün Kayseri Şeker Göl Tesislerinde yaptı. Toplantıya; Kayseri Şeker’in faaliyet sahasındaki 21 bölgeden meclis üyesi çiftçilerin yanı sıra, Ziraat Odası Başkanları, Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay ve Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Dede ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kayseri Şeker’e bağlı İştirak Yönetim Kurulları, Kayseri Şeker Genel Müdür Vekili İsmail Gedik, Ziraattan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hulusi Yüksel ve ilgili Koordinatör ve Birim Müdürleri katıldı. Toplantının açılışında konuşan Kayseri Şeker Genel Müdür Vekili İsmail Gedik, "Kayseri Şeker’in başarısı, şeker sektörün içerisinde bulunduğu sıkıntıların çözümü ve gerekse pancar tarımının sürekliliğin sağlanması için gecesini gündüzüne katan büyük bir cesaret ve fedakârlık sergileyen Sayın Başkanımız Hüseyin Akay’a bu çabasında bir nebzede olsa katkıda bulunmak en öncelikli hedefimdir. Kayseri Şeker, şeker sektörünün en başarılı kuruluşudur ve örnek modelidir. Sayın Başkanımızın liderliğinde ve kıymetli çiftçilerimizin desteği ile daha da güzel başarılara imza atacağına olan inancım tamdır" dedi. Geçen hafta yapılan genel kurulda Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenen Hurşit Dede’de Çiftçi konuşmasında; "Sayın Başkanımız Hüseyin Akay ile birlikte görev yaptığımız yaklaşık 11 yıla yakın bir zamanda birçok başarılara imza attık bundan sonrada inşallah atmaya devam edeceğiz. Bize bu bayrağı teslim eden arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çiftçi Meclisimizin alacağı kararların vatanımıza milletimize çiftçimize, fabrikamıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Aramızdan ayrılan çiftçi ve çalışanlarımıza ve içimizde yaşattığımız değerli yönetim kurulu üyesi arkadaşımız Mustafa Demir’e Allahtan rahmet yakınlarına ve Kayseri Şeker ailesine başsağlığı diliyorum" şeklinde konuştu. Meclis üyesi çiftçilerin söz alarak, görüş ve önerilerini dile getirmesini müteakiben Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Meclis Üyelerine hitaben yaptığı konuşmasında, pancar tarımına ve sektöre ilişkin oldukça geniş bir değerlendirme yaptı. Başkan Akay, meclis üyesi çiftçilerin yoğun ilgisi ve sevgisi altında gerçekleştirdiği konuşmasında şu görüşlere yer verdi:
"Çiftçi Meclisi bizim sektördeki farklı uygulamalarımızdan bir tanesi. Bu uygulamanın bir başka örneği yok. İstişare ile sorunların çözüme kavuşacağı inancından hareketle, Çiftçi Meclisi’mizin 20’nci toplantısını düzenliyoruz. Yani biz evin içerisindeyiz. Kendi aramızda her zaman konuşuruz değerlendiririz de. Biz zaten kendi gücümüzün yettiği kendi meselelerimizi çözme konusunda elimizden gelen gayreti zaten gösteriyoruz. Bizim dışımızda başka mercilerce verilecek kararların bir an önce gerçekleşmesi öncelikli beklentimiz. Tabi bu konuda elbette siyasetçilerimizin de yapması gerekenler var. Onlara da ifade edilmesi gereken ve onların da sahip çıkması gereken konular var. Çiftçilerimiz bu istekleri makul bir şekilde onlara iletilecek olursa daha etkili olacağını düşünüyorum. Şimdiye kadar bu çok fazla başarıyla yapılmadı ama bundan sonra ümit ediyorum yapılır.’"
Pancar fiyatının artmasının, şekere zam yapılmasıyla mümkün olacağına dikkati çeken Başkan Akay konuşmasında daha sonra şu görüşlere yer verdi; "Bu yıl başta kuraklık olmak üzere verim konusunda çok ciddi sıkıntı var. Tohumdan, gübreye, mazota varıncaya kadar üretim maliyetleri çok yüksek oranlarda arttı. Türkiye geneli için söylüyorum yaklaşık %10 civarında bir eksik ekim söz konusu. Bunun dışında ekilen pancarında yüzde 10 eksik çıktığı tespit edilmiş durumda yani dekarda diyelim ki yaklaşık 9 bin adet civarında pancar olması gerekirken bu sayı 78 bin civarında olduğu tespit edilmiş. Türkiye’de aşağı yukarı bu böyle bunların yanında geçen seneye göre şeker oranı şuanda bir puan geriden geliyor, yani aşağı yukarı bu bir puan belki yüzde üç, dört, beş gibi orana tekabül ediyor. Pancarın gelişmesinde tonajında da beklenilen ağırlık yakalanamamış durumda, bundan kaynaklanın bir problemde var yani ekim az ekilen pancar az çıktı. Ayrıca gübresinden tutunda artık mazotu, ilacı her şeye yüksek miktarlarda zamların geldiği görüldü. Geçen sene verimlilikten kaynaklı olarak çiftçinin geliri sağlanmışken ve çiftçi fiyata çok fazla takılmamışken bu sene hem bu verimliliğin düşük olması hem masrafların maliyetlerin artmış olması çiftçiyi otomatikman fiyat endeksli hale getirdi. Bu sene makul bir fiyat olmayacak olursa bu işten para kazanılması çok mümkün görülmüyor. Onun içinde biz tabi aylardır ciddi bir mücadele veriyoruz, çalmadığımız kapı kalmadı. Her tarafa gittik derdimizi anlatmaya çalıştık anlatırken de yanlış anlamayın bu bizim sorunumuz değil sadece Kayseri Şeker’in sorunu değil bu topyekûn şeker sektörünün sorunu. Biz şeker sektörünün sorunlarını paylaşıyoruz ifade ediyoruz diye söyledik. Ama çözüm noktasında bir ilerleme kaydedilemedi. 31 Ağustos’a kadar bir çözüm üretilir hiç olmazsa 1 Eylülde ’de çiftçilerimizle toplanırız hem hasbıhal ederiz, hem de müjdeleri açıklarız diye düşünerek bugüne tercih etmiştik. Ama işin doğrusu bugünde maalesef bir gelişme beklentilerimize cevap verecek bir gelişme sağlanamadı. Tabii onların da kendilerince bir takım mazeretleri var. O mazeretler çerçevesinde olayı değerlendiriyorlar henüz bir çözüm olmadığını ifade ediyorlar. Böyle olunca da tabi biraz işin doğrusu sıkıntı yaşıyoruz daha ne kadar böyle gidecek bilmiyorum. Biz önerimizi şu şekilde yaptık geçmiş üç yılın yapılmayan zamları şekere yapılmayan zamlar ve bundan dolayı fabrikaların zararı dikkate alınarak bu senede gelen maliyet artışları sonucunda pancara yapılması gereken zam oranı dahil olmak üzere şekere en az %52 zam yapılması gerekir dedik. Eğer bu şekilde olacak olursa bizde fabrikalarda pancara %30 %35 zam yapabilirler buda çiftçiyi hiç olmazsa kurtarır diye öneride bulunduk. Fakat tabi biliyorsunuz ki sektörün referans kuruluşu Türk Şeker. Türk Şekerin öncelikle bu kararı alması lazım hem şeker zammı açısından bu kararı alması lazım hem de pancar fiyatı olarak bu kararı alması lazım. Türk Şeker de henüz bugüne kadar bu kararı almadı."
Çiftçi meclisi toplantısı, önceki dönemde yönetimde görev alan isimlere teşekkür plaketleri verilmesi ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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