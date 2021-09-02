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İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA) SÜPER Lig takımlarından Yukatel Kayserispor, günü çift idmanla tamamladı.

Lige verilen milli maç arasında 3 gün izin yapan ve daha sonra kulüp tesisinde çalışmalara başlayan sarı kırmızılılar, Kasımpaşa maçına hazırlanıyor. Sabah idmanında fitness salonunda güçlendirme yapan Kayseri ekibi akşam idmanında düz koşu, kondisyon, pas-şut çalışması gerçekleştirdi.

Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen idman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Milli takım kampında sakatlanan İsviçreli futbolcu Mario Gavranoviç salonda çalışırken, Hosseini, Uzodimma ve Mensah takımdan ayrı düz koşu yaptı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Antrenman görüntüsü

Genel detayDHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2021-09-02 19:59:54



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