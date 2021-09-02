İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA) SÜPER Lig takımlarından Yukatel Kayserispor, günü çift idmanla tamamladı.
Lige verilen milli maç arasında 3 gün izin yapan ve daha sonra kulüp tesisinde çalışmalara başlayan sarı kırmızılılar, Kasımpaşa maçına hazırlanıyor. Sabah idmanında fitness salonunda güçlendirme yapan Kayseri ekibi akşam idmanında düz koşu, kondisyon, pas-şut çalışması gerçekleştirdi.
Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen idman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Milli takım kampında sakatlanan İsviçreli futbolcu Mario Gavranoviç salonda çalışırken, Hosseini, Uzodimma ve Mensah takımdan ayrı düz koşu yaptı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Antrenman görüntüsü
Genel detayDHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2021-09-02 19:59:54
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.