Hacılar'da Ülfet-Murat Özdemir Aile Sağlığı Merkezi açılıyor

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, hayırsever Özdemir ailesi tarafından ilçeye yaptırılan aile sağlığı merkezinin hayırlı olmasını diledi. Başkan Özdoğan yaklaşık 5 Milyon TL’ye yaptırılan aile sağlığı merkezinin 11 Eylül’de Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin ve protokolün katılımı ile açılacağını söyledi.

Birim amirleriyle yapımı tamamlanan aile sağlığı merkezinde incelemelerde bulunan Başkan Özdoğan, aile sağlığı merkezinin ilçeye değer katan bir yatırım olduğunu söyledi. Arsası Hacılar Belediyesi tarafından tahsis edilen ve Hayırsever Özdemir Ailesi tarafından yaptırılan Ülfet & Murat Özdemir Aile Sağlığı Merkezi’nin yaklaşık 5 Milyon TL’ye mal olduğunu belirten Başkan Özdoğan, “4 Ekim 2020’de temeli atılan 933 metrekare alana sahip tesiste, 18 poliklinikle Toplum Sağlığı Merkezi ve Aile Sağlığı Merkezi bulunmaktadır. Geçen süre zarfında tesiste hiçbir aksaklık olmadan inşaat çalışmaları ve çevre düzenlemesi hızla tamamlandı” dedi.

Belediye olarak bu süreçte proje aşaması tamamlandıktan sonra yer tahsisi yaptıklarını belirten başkan Özdoğan, “Tamamen hayırsever ailemiz tarafından yaptırılan aile sağlığı merkezimiz kazasız belasız tamamlandı. Yapılan tesisimiz ilçe halkına en kaliteli hizmeti verecek. Emeği geçenlere teşekkür ederiz. İnşallah tesisimizin açılışını 11 Eylül Cumartesi günü yapacağız.“ dedi.

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