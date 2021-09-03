Büyükşehir, Eylül'ü rengarenk çiçeklerle karşıladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Eylül ayı ile birlikte gelen sonbaharı çiçeklerle karşılayarak, kenti rengârenk çiçek bahçesine dönüştürdü. Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 517 bin adet çiçek dikimi yaptı.



Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı tarafından başlatılan çiçeklendirme çalışmalarında renklenen sonbahar mevsimi ile Kayseri, görenleri büyüledi.



12 NOKTADA ÇİÇEKLENDİRME, 8 NOKTADA BAKIM

Büyükşehir Park Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı tarafından, ilkbaharda olduğu gibi sonbaharda da Kayseri’deki 12 noktada mevsimlik çiçeklendirme çalışması gerçekleştirilirken, 8 noktada ise periyodik bakım çalışması yapıldı. Kayseri’yi adeta çiçek bahçesi haline getirmek için yapılan çalışmalar kapsamında görenleri hayran bırakan çiçeklerin ekimi yapılan ve periyodik bakım gerçekleştirilen noktalar şu şekilde:

“Tacettin Veli Bulvarı orta refüj mevsimlik çiçek uygulaması, Kayseri Milli Mücadele Müzesi mevsimlik çiçek uygulaması, Asri Mezarlık girişi mevsimlik çiçek uygulaması, Fuzuli Kavşağı mevsimlik çiçek uygulaması, Kayseri Büyükşehir Belediyesi önü mevsimlik çiçek dikimi ve periyodik bakım çalışması, Kartal Şehitliği mevsimlik çiçek dikimi ve periyodik bakım çalışması, Emirgan Parkı mevsimlik çiçek dikimi ve periyodik bakım çalışması, Tuna Parkı mevsimlik çiçek dikimi ve periyodik bakım çalışması, Polis Şehitliği mevsimlik çiçek dikimi ve periyodik bakım çalışması, Seyyid Burhanettin Hz. Türbesi mevsimlik çiçek dikimi ve periyodik bakım çalışması, Kayseri Kalesi içi mevsimlik çiçek dikimi ve periyodik bakım çalışması ve Mimar Sinan Parkı mevsimlik çiçek ve çalı dikimi yapılan alanların periyodik bakım çalışması.”



517 BİN ADET ÇİÇEK EKİMİ

Park Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekipleri, bu bölgelere 17 bin adet karagöz kadife, 15 bin saksı pervane, 182 bin top kadife, 159 bin mini kadife, 14 bin adet sardunya, 105 bin adet ateş çiçeği, 10 bin adet begonya, 10 bin adet saksı yıldız, 1065 adet karanfil, 965 adet yeni gine, 915 adet ipek viyol, 900 adet bodrum papatyası ve 840 adet mine çiçeği olmak üzere yaklaşık 517 bin adet çiçek ekimi gerçekleştirdi.

Dikimi yapılan çiçeklik alanlarda Kayseri halkına adeta görsel şölen sunuluyor.

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