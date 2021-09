AGÜ’lü öğrenciler Portekiz’de

Abdullah Gül Üniversitesi’nin (AGÜ) yürütücüsü olduğu ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından gönderen organizasyon olarak fon aldığı ilk proje olan "From Youth Factory to Europe for Volunteerism and Solidarity” projesi kapsamında gönüllü öğrenciler 2 ay süreyle Portekiz'de Avrupa Dayanışma Programı (ESC) hareketlilik projesine katıldı.



Portekiz’in Viseu şehrinde gerçekleştirilen hareketlilik projesinde başvuruları AGÜ Gençlik Değişimi Komitesi tarafından değerlendirildikten sonra uygun görülen Makine Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Ertuğrul Öztürk, Mimarlık 2. sınıf öğrencisi Beyza Çetindağ ve Bilgisayar Mühendisliği 1. sınıf öğrencisi Dilanur Kök yer aldı. Öğrenciler, Viseu Belediyesi'nin gençlik merkezinin gönüllü çalışanları olarak faaliyet gösterip, farklı genç grupları için dil kursları, dans kursları, kültürel kaynaşma günleri ve oyunları, tiyatro/drama çalışmaları, spor etkinlikleri vb. çeşitli faaliyetler düzenleyerek hareketlilik projesini tamamladı.



Aynı projenin bir diğer ayağı olan Romanya içinde yine 3 gönüllü öğrenci seçilerek, iki aylık hareketlilik projesine Eylül itibariyle başladı.

