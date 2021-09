Başkan Yalçın’dan futsal milli takımına tam destek

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Kayseri Üniversitesi Rektörü Kurtuluş Karamustafa, Down Sendrom Futsal Milli Takımı kampını ziyaret ederek teknik ekiple bir araya geldi ve antrenmanlarını izledi.

611 Ekim tarihleri arasında İtalya’da yapılacak Down Sendromlular Futsal Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecek olan ve Talas Belediyesi tarafından misafir edilen Down Sendrom Futsal Milli Takımı, Antrenör İbrahim Acar yönetiminde hazırlıklarını tamamlıyor. 2018 yılında Avrupa 3.’lüğünü elde ederek ülkemizi gururlandıran 12 kişilik Down Sendrom Futsal Milli Takımı, bu yılki Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası öncesi kamplarını Talas Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştiriyor. Kamp programı boyunca gerekli tüm imkanları sağlayan Talas Belediyesi, milli takımın konaklamadan ulaşıma tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. 4 antrenörle çalışmalarını sürdüren milli takımın bu yıl İtalya’da yapılacak olan şampiyonada zirveyi hedefliyor.

Antrenman öncesi teknik ekip ve sporcularla sohbet eden Başkan Yalçın, milli takımı misafir etmekten memnuniyet duyduklarını ifade etti. “Sizi misafir etmekten onur duyuyoruz" diyen Başkan Yalçın, spor işinin gönül ile yapılan bir iş olduğunu söyleyerek, “Gönül ile yapılan işin bedeli olamaz. Her şeyin en iyisine layıksınız” dedi. Başkan Yalçın milli takıma başarılar dileğiyle sözlerini tamamladı.

Daha sonra konuşan KAYÜ Rektörü Karamustafa da milli takıma başarılar dileyerek verdiği desteklerden dolayı Başkan Yalçın’a teşekkür etti.

Konuyla ilgili düşüncelerini paylaşan Milli Takım Antrenörü İbrahim Acar da Başkan Yalçın’ın kendilerine her türlü desteği eksiksiz sağladığını belirterek, teşekkür etti.

Daha sonra teknik ekip ve sporcular Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın için hazırladıkları 38 numaralı milli takım formasını hediye etti. Takım antrenmanını izleyen Başkan Yalçın ve Rektör Karamustafa, tatlı ikramının ardından kamptan ayrıldı.

