Mezarlık önünde silahlı kavga: 1 yaralı

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Kayseri'nin Talas İlçesi'ndeki mezarlık önünde çıkan tartışmada 1 kişi tabancayla vurularak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Reşadiye Mahallesi'nde bulunan mezarlık önünde, iddiaya göre aralarında önceden husumet bulunan iki grup karşılaştı. Çıkan kavgada Z.G., Y.U. tarafından tabanca ile vurularak yaralandı. Yaralı Z.G., çevredekiler tarafından otomobille hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından polis ekipleri mezarlık önünde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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