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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sarız İsmet Bülbül Otogarı açıldı

İHA

Sarız İsmet Bülbül Otogarı açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sarız ilçesine kazandırılan ve ilçeler arasında ilk mini terminal olan Şehit İsmet Bülbül Otogarı’nın açılışına katıldı. Sarız’a sadece 2,5 yılda toplam 37 milyon TL’lik yatırım yaptıklarını söyleyen Büyükkılıç, “Tüm ekibimizle sahadayız. 16 ilçe belediye başkanı kardeşlerimizi bağrımıza basıyor, hiçbir zaman birini diğerine tercih etmeden, ötekileştirmeden, ayrıştırmadan isteklerini başımızın tacı olarak kabul ediyoruz” dedi.
Başkan Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ile birlikte gittiği Sarız ilçesinde, Belediye Başkanı Baki Bayrak’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak ile AK Parti Sarız İlçe Başkanı Hulusi Kara, MHP Sarız İlçe Başkanı Hayrullah Kökoğlu, KASKİ Genel Müdürü Özgür Özdemir, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Duran Safrantı ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Yücel katıldı. Başkan Büyükkılıç, ziyarette yaptığı konuşmada, 16 ilçenin tamamında uyum içerisinde çalışmalar yaptıklarını belirterek, “16 ilçemiz var, hepsi gerçekten uyum içerisinde ama Sarız en doğuda olduğu için en çok uyum sağlayan ilçe diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Hepsini bağrımıza basıyoruz. Bir abikardeş anlayışı içerisindeyiz. Sarız’ımız gerçekten gönül insanların yoğun olduğu yer. Ben her şeyden önce bize her zamanki sıcak ilgisi ve ev sahipliğinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu. Cumhur İttifakı çerçevesinde Kayseri’nin 16 ilçeyle beraber bir bütün olduğunu ifade eden önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da, “Büyükşehir Belediye Başkanlığı’mızın başında Memduh Başkanımız var, atom karıncamız ve çalışkanlığı ile gayreti ile birlikte bütün ilçelere, birini diğerinden ayırt etmeksizin tek tek hamdolsun hizmetler yapıyor. Kayseri’yi bir bütün olarak kalkındırmakla alakalı, yalnızca merkezi değil ilçeleri ile birlikte bir program çizilmişti. Bugün de Sarız’dayız. Sarız bizim için son derece önemli. Ve bu ittifakın da en güzel örneklerinden birisi sağ olsun” dedi. Yıldız, 2023 yılındaki seçime kadar Sarız’ın hak ettiği bütün hizmetleri program çerçevesinde bir bir gerçekleştireceklerini ifade etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak ise, Cumhur İttifakı’nın ruhunu en iyi şekilde de temsil eden ilçelerden biri olduklarını belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkürlerini iletti. Bayrak, “Belediyemizi, Büyükşehir Belediyesi ile entegre edip, Sarız halkına daha iyi hizmetler yapacağımızı beyan ettik. Çok şükür ki gayet uyumlu ve verimli bir şekilde devletimiz, hükümetimiz ve belediyemizle birlikte verimli çalışmalar üretiyoruz” şeklinde konuştu. Belediye ziyaretinin ardından protokol, Sarız Merkez Camisi’nde Cuma namazını kıldıktan sonra ilçe sakinleri ile sohbet edip, ardından Şehit İsmet Bülbül Otogarı açılış alanına geçti. Otogar yanında kurulan aşı standına ilçe sakinlerinin isteği üzerine doktor Başkan Büyükkılıç, vatandaşlara aşı yaptı. Büyükkılıç, toplumsal bağışıklığın kazanılması amacıyla aşı olmayan herkesi aşı olmaya davet etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan açılış törenine, Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Sarız Kaymakamlığı’na vekaleten bakan Pınarbaşı Kaymakamı Salih Başara, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak ile AK Parti ve MHP ilçe başkanları, KASKİ Genel Müdürü Özgür Özdemir, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Duran Safrantı, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Yücel ve Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı Ali Çelik ile davetliler katıldı. Başkan Büyükkılıç, törende yaptığı konuşmada, “Allah bu güzellikleri, bu birliktelikleri elimizden almasın. Tabii ki birliğin beraberliğin en güzel örnekleri, burada değerli başkanımızın şehidimizin ismini vermek suretiyle bunu sağlamış olması, şehidimiz İsmet Bülbül’ün şahsında tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anarak böyle önemli ve anlamlı hizmeti hayat geçirdiği için değerli başkanımıza ben buradan teşekkür ediyorum” dedi. Tüm ekip ile sahada fedakârca hizmet ettiklerini belirten Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü;
“Şu anda burada Elektrik Şirketimizin genel müdür yardımcısı, KASKİ’mizin genel müdürü, Kırsal Daire Başkanımız, tarım ile ilgili daire başkanımız, kısacası tüm ekibimizle sahadayız. 16 ilçe belediye başkanı kardeşlerimiz bağırma basıyor, hiçbir zaman birini diğerine tercih etmeden, ötekileştirmeden, ayrıştırmadan, onların isteklerini her zaman başımızın tacı olarak kabul ederek, özellikle de taşradaki belediye ilçe belediye başkanı kardeşlerimizin isteklerini talimatım gereği asla gözardı etmeyin ve mutlaka mazerete etmeden ‘hayata geçirin’ diye talimatlarımı kendileri çok iyi bilirler. Çünkü bizim bu topraklarda yaşayan, bulunan kardeşlerimize ne yapsak az diye ben buradan ifade etmek istiyorum.”
Konuşmasında, ‘Çok şükür bütçemiz de var, kaynağımız da var, imkânımız da var, Allah’a şükürler olsun tecrübeli ekibimiz de var’ diyen Büyükkılıç, “Bu güzel Kayseri’miz, şehrimiz, bu güzel ilçelerimiz için ne gerekiyorsa gece demeden gündüz demeden onları hayata geçirme yolunda irade gösteriyoruz. Çok şükür birliğin, beraberliğin bereketini yaşıyoruz, yatırımdan yatırıma koşuyoruz. Ankara’da Cumhur İttifakı’mızın bereketini biz Kayseri’de yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza, sayın Bahçeli Genel Başkanımıza özellikle teşekkür ediyorum. Bu birliğin beraberliğin bereketini hepimiz yaşıyoruz ve inşallah yaşamaya devam edeceğiz. Birlikte rahmet var, ayrılıkta azap var” ifadelerini kullandı. Başkan Büyükkılıç, yapılan yatırımlar ile ilgili 2,5 senede 37 milyon TL’lik Sarız’a yatırım yapıldığını, daha fazla yatırım ve hizmet yapacaklarını ifade ederek, çöp transfer istasyonundan, artıma tesisi projesine, küçükbaş hayvan dağıtımından kırsal yollara kadar projelerden tek tek bahsetti.
Konuşmaların ardından Başkan Büyükkılıç, Şehit İsmet Bülbül’ün annesi Fadıma Bülbül’e Sarız’ın meşhur el emeği halılarından hediye etti. Dualar eşliğinde yapılan açılış töreninin ardından, protokol Şehit İsmet Bülbül Otogarı’nı gezdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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