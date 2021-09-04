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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çimenli Caddesi'nde son kat asfalt atıldı

İHA

Çimenli Caddesi'nde son kat asfalt atıldı

Alt ve üst yapısıyla baştan aşağı yenilenen Çimenli Caddesi’nde asfalt serim işlemleri de tamamlanarak yol trafiğe açıldı.
Talas’ın merkez mahallelerinden Yenidoğan Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Çimenli Caddesi’nde başlatılan alt ve üst yapı yenileme işlemleri tamamlandı. Güzergah üzerinde gerçekleştirilen çalışmalara gece gündüz aralıksız devam eden Talas Belediyesi ekipleri, yol çevresi ve kaldırımların yenilenmenin ardından kısa sürede asfalt serimini de tamamlayarak yolu trafiğe açtı. Altyapı çalışmaları kapsamında, yağış anında olası su taşkınlarını önlemek amacıyla mevcut yağmur suyu hattı da yenilendi. Buna ek olarak, su birikintilerinin önüne geçmek amacıyla yol üzerinde bulunan mazgalların sayısı artırıldı. Öte yandan yol üzerindeki iniş çıkışlar yeniden düzenlenerek yol kotu da düzenlendi.
Çalışmalar kapsamında asfalt serimi yapılan 715 metre uzunluğunda ve 12 metre genişliğindeki yolda toplamda 2 bin 102 ton asfalt kullanıldı. Böylece, Yenidoğan ve Mevlana Mahallelerine girişte alternatif güzergah olan Çimenli Caddesi’nde ulaşım ağındaki kalite ve konfor artırılmış oldu.

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