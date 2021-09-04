Başkan Cabbar’a aşısını Milletvekili Tamer yaptı

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ın aşısını doktor olan AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer yaptı.

Ak Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve teşkilat üyeleri ile birlikte aşı uygulaması yapılan Develi Diş Sağlığı Merkezini ziyaret etti. Burada sağlık çalışanları ile sohbet eden heyet, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Ayrıca, doktor olan AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, aşı sırası gelen Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’a aşısını yaptı.

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