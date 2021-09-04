Diş Hekimleri Odası Başkanı'ndan 'sahte dişçi' uyarısı Kayseri Diş Hekimleri Odası Başkanı Tamer Şenel: "Dikkat, dişinizde sahte eller var"

Kayseri Diş Hekimleri Odası Başkanı Tamer Şenel, Kayseri'de 'merdiven altı' tabir edilen yerlerde sahte diş hekimlerinin çalıştığını kaydederek, "Vatandaşlarımız diş hekimine başvurduklarında diploma numarasına baksınlar" uyarısında bulundu.



Kayseri Diş Hekimleri Odası Başkanı Tamer Şenel, Kayseri'de son zamanlarda 'merdiven altı' tabir edilen yerlerde sahte diş hekimlerinin çalıştığını, bu yüzden dolayı mağduriyetlerin olduğunu kaydetti. Diş tedavisinin steril ortamda yapılmadığında bulaşıcı hastalığa yakalanma riskinin arttığını dile getiren Şenel, "Günümüzde korona virüs gibi bulaşıcı olan bir hastalık var. AIDS, hepatit ve sarılık gibi değişik virüsler, steril olmayan ortamlarda ve bilinçsiz bir şekilde yapıldığı için rahatlıkla buralarda bulaşabiliyor. Bu sahte diş hekimleri merdiven altı olduğu için vatandaşımız direk olarak mağdur oluyor. Mağduriyetlerini de bize gelip dilekçelerini vererek dile getiriyorlar. Bizde sağlık müdürlüğü ile bir uyum içerisinde bunları çözmeyi çalışıyoruz. Mağduriyet her zaman yaşanıyor. Bütün kurumlar olarak biz mücadele veriyoruz" dedi.



Vatandaşlara uyarılarda bulunan Şenel, “Vatandaşlarımız diş hekimine başvurduklarında diploma numarasına bakabilir. Eğer gerekirse diş hekimi olup olmadığını odamızı arayarak sorabilirler. Biz Kayseri Diş Hekimleri Odası olarak hizmet vermeye her zaman hazırız. Ücret düşün diye veya yönlendirmeyle buralara giden vatandaşlar var. arada değnekçiler oluyor, onlar götürüyor. Bunlar içerisinde yabancı uyruklular veya çıraklıktan yetişen diş teknisyenleri var. Yaptırım olarak direk savcılığa veriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin yasaları ile cezaları veriliyor. Diplomalı, muayenehanesi olan, klinikler ve diş hastaneleri tercih edilirse daha iyi olur. İsminin başında diş hekimi yazmayan kişilere kesinlikle gitmesinler. Diş sağlığı bu işin ehli olan kişiler ile yapılırsa hem kendileri mağduriyet yaşamaz hem de sağlıklarını riske atmamış olurlar. ‘Dikkat, dişinizde sahte eller var’ diyoruz" ifadelerini kullandı.

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