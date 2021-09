Melikgazi'de konforlu ulaşım için çalışmalar devam ediyor

Melikgazi Belediyesi, Kıranardı Mahallesi Ali Dağı Caddesi'nde 2,5 kilometre uzunluğunda 5 metre genişliğinde yeni yol yapıyor.

Vatandaşların daha nitelikli hizmet alması için bağ ve sayfiyelik alanlara yeni ve konforlu bir yol kazandırdıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "İlçemizde göreve geldiğimiz günden bugüne ulaşım sıkıntısı olan güzergahlarda yol açma çalışmaları gerçekleştirerek trafiği rahatlatıyoruz. İlçenin her noktasında ulaşımı kolaylaştırmak için çalışmalar yapılıyor. Kıranardı Mahallesi Ali Dağı Caddesi'nde 2,5 kilometre uzunluğunda 5 metre genişliğinde yepyeni bir yol kazandırdık. Bağcılık ve tarım işi yapan vatandaşların daha seri yollarda ulaşım yapması için çalışmalar yapıyor, ilçemize yeni yollar kazandırıyoruz. İlçe genelinde bölgeler arası gelişmişlik farkının giderilmesi ve kırsal alanlarda yaşayanların desteklenmesi için hizmetlerimiz devam edecek. İlçemizin her noktasına ulaşımı kolaylaştırmak, trafik akışını düzgün, otopark sorunu olmayan sağlıklı ve planlı olabilmesi adına daha fazla gayret göstereceğiz. Her alanda daha aktif ve hızlı çalışarak ilçemizin her mahallesinde hizmet yaptık. Tüm mahallelerimizde alt ve üst yapı çalışmalarını büyük bir hızla gerçekleştiriyoruz. Hayırlı olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.