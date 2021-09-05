Tarihi mahallenin tarihi muhtarlığı Tarih tutkunu muhtar, koleksiyonu ile tarihi yaşatıyor

Kayseri’nin Develi ilçesinde bir mahalle muhtarı, tarih tutkusunu muhtarlığın içinde topladığı koleksiyonu ile yaşatıyor.

İlçeye bağlı tarihi mahallelerden Everek Camikebir Mahallesinin tarihi koleksiyonlarla dolu Muhtarlık binası görenlerin ilgisini çekiyor. Tarihi eşyaları sevdiğini ve çocukluğundan beri koleksiyon yaptığını söyleyen Everek Camikebir Mahallesi Muhtarı Mustafa Metin Kalkanlı, Muhtarlığın içindeki koleksiyon eşyalarının yanı sıra muhtarlık binasının da eskiye dayanan tarihi bir bina olduğunu belirtti. Yaklaşık 150 yıllık olan tarihi muhtarlık binasının içerisinde ise eski telefonlar, cezveler, küpler, radyolar, kasetler gibi birçok tarihi koleksiyon parçası bulunuyor.

Daha öncesinde de tarihe çok meraklı olduğu için muhtarlık binasını da tarihi bir mekan seçtiğini söyleyen Mustafa Metin Kalkanlı, "Mahallemiz eski ve tarihi bir mahalle olduğu için böyle bir muhtarlık açmayı düşündüm, zaten çocukluğumdan belli böyle tarihi eşyalar özen gösteririm. Eski telefonlar, eski saatler, eski kasetler, kaz lambaları, küpler falan bunlara hep meraklıydım. Mahallemizde şuan Muhtarlığı açtığım evde tarihi bir ev yaklaşık 150 yıllık bir ev, Muhtarlığımız mahallemize de uyum sağladı vatandaşlarımız geliyor çayımızı kahvemizi içiyor boş zamanlarımızı burada geçiriyoruz" dedi.

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