Başkan Büyükkılıç: “İki tramvay hattı aynı anda bitecek”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Büyükkılıç: “İki tramvay hattı aynı anda bitecek”

İHA

Başkan Büyükkılıç: “İki tramvay hattı aynı anda bitecek”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin hem kara hem de raylı sistem konusunda ulaşım çalışmaları yapılan bölgelerde denetimlerde bulundu. Hafta sonu mesaisinin önemli bir bölümünü ulaşım çalışmalarına ayıran Başkan Büyükkılıç, Belsin ile Talas güzergahlarında yapımları devam eden iki ayrı tramvay hattı projesinin aynı anda tamamlanmasının planlandığını söyledi.
Kayseri’deki gerek kara, gerekse raylı sistemde ulaşım konforu ve güvenliği artırıcı çalışmalar yürüten Başkan Büyükkılıç, raylı sistem için tramvay yapımcısı GülermakYDA yetkilileri ile bir toplantı gerçekleştirdi. KASKİ Germiraltı’nda düzenlenen toplantıya, Büyükkılıç’ın yanısıra Fen İşleri Daire Başkanı Ali Hasdal, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanı Sedat Erdoğan ile yüklenici firma yetkilileri katıldı.
Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı ile GülermakYDA ortaklığı tarafından yürütülen tramvay hattı imalat çalışması konusundaki toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. Büyükkılıç, firma yetkilileri tarafından yapılan proje ve imalata ilişkin sunumu izleyerek, faaliyetler hakkında bilgiler alırken, “İnşallah bir mani çıkmazsa TınaztepeKumsmall güzergahı olarak bilinen Belsin bölgesindeki yaklaşık 8 kilometrelik tramvay güzergahı ile Talas’mızdan Hulusi Akar Bulvarı güzergahı üzerinden Furkan Doğan Yurdu diye bilinen Melikgazi sınırları içerisindeki katkı kavşak çalışmamızın olduğu bölgeye erişecek olan 5,5 kilometrelik tramvay hattımızın imalat çalışması aynı süre içerisinde tamamlanmış olacak” ifadesinde bulundu.
Başkan Büyükkılıç, toplantıya ilişkin açıklamasında, “Talas’ımızdan Hulusi Akar Bulvarı güzergahı üzerinden Furkan Doğan Yurdu diye bilinen Melikgazi sınırları içerisindeki katlı kavşak çalışmamızın olduğu bölgeye erişecek olan 5,5 kilometrelik tramvay hattımızın imalat çalışması GülermakYDK konsorsiyumu ile hızla devam ediyor. Her şeyden önce yüklenici firmalarımıza hem deneyim, hem inşaat kalitesi, hem iş yapısındaki sıcak yaklaşımları, temiz çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
Toplam 11 tramvay daha alarak yolcu kapasitesinin artacağını bildiren Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Toplamda 11 tramvay vagonu alacağız inşallah. Bunlarla birlikte vagonlarımızın sayısı artmış olacak, yolcu kapasitesi, hem de güzergahlarımız böylece yaklaşık 48 kilometreye ulaşmış olacak Kayseri genelinde. Her şeyden önce Cenabı Allah’tan kazasız belasız bu çalışmaların hedefine ulaşmasını temenni ediyorum. Kayserili hemşerilerimizden de ister istemez vermiş olduğumuz bu çalışmalardaki vermiş olduğumuz sıkıntılardan dolayı bize hoşgörü ile yaklaşıp hoş görmelerini bekliyorum. Kayseri’miz her zaman söylediğimiz büyükşehirlerin konforunu taşıyan, büyükşehirlerin sıkıntısını en az yaşatan bir şehir olarak bizi seven güvenen hemşerilerimize layık olma yolunda onların konforunu arttırmak, ulaşımdaki sıkıntılarımızı en aza indirgemek amacıyla yaptığımız bu çalışmaların hayırlı uğurlu olmasını Cenabı Allah’tan niyaz ediyor, aynı zamanda Kayseri Büyükşehir Belediyemizin ekibine de teşekkür ediyorum.”
Başkan Büyükkılıç, ayrıca Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı ile Âşık Veysel Bulvarı’nın yükünü hafifletmek ve kesintisiz ulaşım amacıyla Eşref Bitlis Bulvarı’ndan Talas’a alternatif bağlantı yolu ile alt geçit yapım çalışmalarını da denetledi. Büyükkılıç, proje tamamlandığında Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı ile Aşık Veysel Bulvarı’nın trafiğinin rahatlayacağını, vatandaşların çok daha konforlu ve güvenli ulaşım sağlayacağını dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tarihi mahallenin tarihi muhtarlığı Tarih tutkunu muhtar, koleksiyonu ile tarihi yaşatıyor
YEREL HABERLER Tarihi mahallenin tarihi muhtarlığı Tarih tutkunu ...
Melikgazi'nin parkları yenilenerek daha modern olacak
YEREL HABERLER Melikgazi'nin parkları yenilenerek daha modern olacak
Öksürük ve nefes darlığının doğal ilacı ‘kozalak turşusu’ Turşucu Bayram Ali Aydoğan: “Kozalak turşusunun suyu astım, nefes darlığı ve öksürüğe iyi geliyor”
YEREL HABERLER Öksürük ve nefes darlığının doğal ilacı ‘kozalak ...
Başkan Çolakbayrakdar’dan Mimarsinan Mahallesi’ne yeni sosyal alan
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar’dan Mimarsinan Mahallesi’ne ...
Hacılar Belediyesinden büyük fırsat Gelirler yatırıma dönüşecek
YEREL HABERLER Hacılar Belediyesinden büyük fırsat Gelirler yatırıma ...
Türkücü İsmail Altunsaray, Kayserililerin kulağının pasını sildi
YEREL HABERLER Türkücü İsmail Altunsaray, Kayserililerin kulağının ...
Melikgazi'de konforlu ulaşım için çalışmalar devam ediyor
YEREL HABERLER Melikgazi'de konforlu ulaşım için çalışmalar devam ...
Uyuşturucu bağımlısı, eşi ve 3 çocuğunu rehin alıp, evi yakmaya kalkıştı
YEREL HABERLER Uyuşturucu bağımlısı, eşi ve 3 çocuğunu rehin alıp, ...
Manisa FK oyuncusu Uysal ameliyat oldu
YEREL HABERLER Manisa FK oyuncusu Uysal ameliyat oldu
Erciyes'in etekleri kırmızıya boyandı Kayseri'de kurutulan domatesler, yurtdışında sofraları süslüyor
YEREL HABERLER Erciyes'in etekleri kırmızıya boyandı Kayseri'de ...
Başkan Büyükkılıç Sarız'da vatandaşın taleplerini dinledi
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç Sarız'da vatandaşın taleplerini ...
Diş Hekimleri Odası Başkanı'ndan 'sahte dişçi' uyarısı Kayseri Diş Hekimleri Odası Başkanı Tamer Şenel: "Dikkat, dişinizde sahte eller var"
YEREL HABERLER Diş Hekimleri Odası Başkanı'ndan 'sahte dişçi' ...
Kayserispor, laktat testinden geçti
YEREL HABERLER Kayserispor, laktat testinden geçti
Eşini ve çocuklarını yakmak isteyen şahsı polis engelledi Eşi ve 4 çocuğunu eve kilitleyip yakmak istedi
YEREL HABERLER Eşini ve çocuklarını yakmak isteyen şahsı polis ...
Karayel: "Afganistan’dan veya başka yerden daha fazla mülteci istemediğimizi, alamayacağımızı ifade ettik" Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel: "İhracat anlamında Türkiye ciddi bir ihracat artışı da sağladı" "Salgınla mücadele etmenin en önemli yolu aşı olmaktır"
YEREL HABERLER Karayel: "Afganistan’dan veya başka yerden daha fazla ...
Büyükşehir Bülteni'nin 51. sayısı çıktı
YEREL HABERLER Büyükşehir Bülteni'nin 51. sayısı çıktı
Kayserispor'da hazırlıklar sürüyor
YEREL HABERLER Kayserispor'da hazırlıklar sürüyor
Başkan Cabbar’a aşısını Milletvekili Tamer yaptı
YEREL HABERLER Başkan Cabbar’a aşısını Milletvekili Tamer yaptı
Çimenli Caddesi'nde son kat asfalt atıldı
YEREL HABERLER Çimenli Caddesi'nde son kat asfalt atıldı
Çimenli Caddesi’ne son kat asfalt atıldı, yol trafiğe açıldı
YEREL HABERLER Çimenli Caddesi’ne son kat asfalt atıldı, yol trafiğe ...
Kocasinan Şimşekspor antrenörü Mehmet İlhan takımdan ayrıldı
YEREL HABERLER Kocasinan Şimşekspor antrenörü Mehmet İlhan takımdan ...
Yusuf Balcıoğlu Karşıyaka’da
YEREL HABERLER Yusuf Balcıoğlu Karşıyaka’da
Vali Günaydın, Down Sendromlular Futsal Milli Takımının Antrenmanını İzledi
YEREL HABERLER Vali Günaydın, Down Sendromlular Futsal Milli ...
Kayseri’de otobüsçü esnafından ‘fiyat’ eylemi
YEREL HABERLER Kayseri’de otobüsçü esnafından ‘fiyat’ eylemi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.