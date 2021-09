Başkan Büyükkılıç: “İki tramvay hattı aynı anda bitecek”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin hem kara hem de raylı sistem konusunda ulaşım çalışmaları yapılan bölgelerde denetimlerde bulundu. Hafta sonu mesaisinin önemli bir bölümünü ulaşım çalışmalarına ayıran Başkan Büyükkılıç, Belsin ile Talas güzergahlarında yapımları devam eden iki ayrı tramvay hattı projesinin aynı anda tamamlanmasının planlandığını söyledi.

Kayseri’deki gerek kara, gerekse raylı sistemde ulaşım konforu ve güvenliği artırıcı çalışmalar yürüten Başkan Büyükkılıç, raylı sistem için tramvay yapımcısı GülermakYDA yetkilileri ile bir toplantı gerçekleştirdi. KASKİ Germiraltı’nda düzenlenen toplantıya, Büyükkılıç’ın yanısıra Fen İşleri Daire Başkanı Ali Hasdal, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanı Sedat Erdoğan ile yüklenici firma yetkilileri katıldı.

Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı ile GülermakYDA ortaklığı tarafından yürütülen tramvay hattı imalat çalışması konusundaki toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. Büyükkılıç, firma yetkilileri tarafından yapılan proje ve imalata ilişkin sunumu izleyerek, faaliyetler hakkında bilgiler alırken, “İnşallah bir mani çıkmazsa TınaztepeKumsmall güzergahı olarak bilinen Belsin bölgesindeki yaklaşık 8 kilometrelik tramvay güzergahı ile Talas’mızdan Hulusi Akar Bulvarı güzergahı üzerinden Furkan Doğan Yurdu diye bilinen Melikgazi sınırları içerisindeki katkı kavşak çalışmamızın olduğu bölgeye erişecek olan 5,5 kilometrelik tramvay hattımızın imalat çalışması aynı süre içerisinde tamamlanmış olacak” ifadesinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, toplantıya ilişkin açıklamasında, “Talas’ımızdan Hulusi Akar Bulvarı güzergahı üzerinden Furkan Doğan Yurdu diye bilinen Melikgazi sınırları içerisindeki katlı kavşak çalışmamızın olduğu bölgeye erişecek olan 5,5 kilometrelik tramvay hattımızın imalat çalışması GülermakYDK konsorsiyumu ile hızla devam ediyor. Her şeyden önce yüklenici firmalarımıza hem deneyim, hem inşaat kalitesi, hem iş yapısındaki sıcak yaklaşımları, temiz çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Toplam 11 tramvay daha alarak yolcu kapasitesinin artacağını bildiren Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Toplamda 11 tramvay vagonu alacağız inşallah. Bunlarla birlikte vagonlarımızın sayısı artmış olacak, yolcu kapasitesi, hem de güzergahlarımız böylece yaklaşık 48 kilometreye ulaşmış olacak Kayseri genelinde. Her şeyden önce Cenabı Allah’tan kazasız belasız bu çalışmaların hedefine ulaşmasını temenni ediyorum. Kayserili hemşerilerimizden de ister istemez vermiş olduğumuz bu çalışmalardaki vermiş olduğumuz sıkıntılardan dolayı bize hoşgörü ile yaklaşıp hoş görmelerini bekliyorum. Kayseri’miz her zaman söylediğimiz büyükşehirlerin konforunu taşıyan, büyükşehirlerin sıkıntısını en az yaşatan bir şehir olarak bizi seven güvenen hemşerilerimize layık olma yolunda onların konforunu arttırmak, ulaşımdaki sıkıntılarımızı en aza indirgemek amacıyla yaptığımız bu çalışmaların hayırlı uğurlu olmasını Cenabı Allah’tan niyaz ediyor, aynı zamanda Kayseri Büyükşehir Belediyemizin ekibine de teşekkür ediyorum.”

Başkan Büyükkılıç, ayrıca Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı ile Âşık Veysel Bulvarı’nın yükünü hafifletmek ve kesintisiz ulaşım amacıyla Eşref Bitlis Bulvarı’ndan Talas’a alternatif bağlantı yolu ile alt geçit yapım çalışmalarını da denetledi. Büyükkılıç, proje tamamlandığında Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı ile Aşık Veysel Bulvarı’nın trafiğinin rahatlayacağını, vatandaşların çok daha konforlu ve güvenli ulaşım sağlayacağını dile getirdi.

