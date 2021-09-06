Jandarma Ağustos'ta 11 terör örgütü şüphelisini yakaladı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ağustos ayında yapılan çalışmalarda terör örgütü şüphelisi 11, yakalama ve aranması bulunan 229 kişiyi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ağustos ayında yapılan çalışmalarda; 1 kasten öldürme ve 73 kasten yaralama olayında yakalanan 140 şüpheli adli makamlara sevk edildi. 1) evden, 11 bağ, bahçe ve tarladan, 13 işyerinden, 7 kamu, kurum ve kuruluşlarından, 5 otodan, 5 inşaattan hırsızlık, 5 kablo, 8 motosiklet, 1 hayvan ve 1 oto hırsızlığı ile 6 dolandırıcılık olmak üzere toplam 77 olayda 67 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi. 4 uyuşturucu madde imal ve ticareti, 12 kullanmak için uyuşturucu madde satın almak/bulundurmak/kullanmak, 1 yasadışı ekim, 5 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa Muhalefet ve 1 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlar olmak üzere toplam 23 olayda 38 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi. İcra edilen Kaçakçılık ve Organize Suçlara yönelik operasyonlarda; 354 gram esrar, 11 gram metamfetamin, 357 kök Hint keneviri, 100 paket kaçak sigara, 459 adet sentetik hap, 1 gram eroin, 904 adet tarihi eser ve 7 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince terör ile mücadele kapsamında; 'PKK/KCK', 'FETÖ/PDY', 'TKP/ML' ve 'DEAŞ' terör örgütleri suçlarından 11 olayda 11 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Dönem içerisinde ailesi ve yakınları tarafından kayıp şahıs müracaatında bulunulan 8 şahıstan 6’sı bulunarak ailelerine teslim edildi. Çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP aranması bulunan 229 şahıs yakalandı. Koruma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen aile hukukundan doğan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünü yerine getirmeyen 10 aile hakkında 'Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali'nden yasal işlem yapıldı. Sokakta dilendirilen çocukların tespiti durumunda 'Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali' ve 'Kabahatler Kanununun 33’üncü maddesi' gereğince işlem yapıldı.

Koronavirüs (Covid19) salgınıyla etkin mücadele kapsamında ekiplerce; alınması gereken tedbirlere aykırı hareketlerin önlenmesi, vatandaşlarımızın mevcut huzur ve güven ortamında yaşamaları, izolasyon kurallarına uyulmasının sağlanması amacıyla, gerekli denetim ve kontroller yapıldı, 25 kişiye karantina kuralına uymamak ve 5 kişiye de maske takmamak suçlarından idari para cezası uygulandı. Emniyet ve asayişin temini maksadıyla, eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Türkiye Huzur Güven Uygulamasında; sorgulaması yapılan 6 bin 215 şahıstan arama kaydı bulunan 7 şahıs yakalandı. Kontrolü yapılan bin 515 araçtan 12’si trafikten men edildi 40 araca idari para cezası uygulandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülen faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.