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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Talas’ın kütüphaneleriyle sınavı kazandılar

İHA

Talas’ın kütüphaneleriyle sınavı kazandılar

Talas kütüphaneleri meyvelerini vermeye başladı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından hayata geçirilen kütüphanelerde ders çalışarak üniversite sınavını kazanan öğrenciler Başkan Yalçın’a teşekkür ziyaretinde bulundu.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlık dönemini Talas Belediyesi’nin geçen yıl Ekim ayında açtığı 7/24 Kütüphanesi ile Mayıs ayında hizmete giren Altıntepe Semt Kütüphanesi’nde geçiren ve yüksek puanla süreci tamamlayan öğrenciler, Başkan Yalçın’a teşekkür etti.
Başarılarından dolayı gençleri tebrik eden Başkan Yalçın, teşekkür etmenin erdemine değinerek, “Sizler teşekkür etmek için buraya kadar geldiniz, ben de bu medeni cesaretinizden ve göstermiş olduğunuz erdemden dolayı teşekkür ediyorum, sizleri tebrik ediyorum. Teşekkür etmek bir erdemdir. Öncelikle sizin çalışmanız, aileniz ve öğretmenleriniz etkili ama çalışma ortamını ve konforlu bir ortamı sağlamaya çalıştık. Sizi tebrik ederim” dedi.
Kütüphane ortamı ve sınava hazırlık süresince Talas Belediyesi’nin kütüphanelerindeki deneyimlerini aktaran başarılı öğrenciler, çok iyi bir süreç yaşadıklarını ifade ederek ders çalışmak için uygun bir ortamı sağladığı için Başkan Yalçın’a teşekkürlerini iletti.
Talas 7/24 Kütüphanede ders çalışarak sınava hazırlanan öğrenci Ömer Koç, İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü’nü kazandığını belirterek Başkan Yalçın’a teşekkür etti. Özellikle hijyen konusuna değinen öğrenci Koç, “Kafeteryası çok güzel, temiz ve sakin bir yer, hijyen ve maske konusuna çok dikkat ediliyordu. Materyal konusunda çok yardımcı oldular. Bu imkanları sağlayan Başkan Mustafa Yalçın’a çok teşekkür ederim” diye konuştu.
Talas Altıntepe Semt Kütüphanesi’nde sınava hazırlanarak ilk 13 bine girme başarısı gösteren Deniz Çetinkaya ise, kütüphanelerde çok güzel ortam olduğunu ifade ederek, “Kütüphanenin ferah ve ders çalışmaya elverişli bir ortama sahip. Burada hijyen kurallarına da dikkat edildi. Yanımda bilgisayar taşımak istemediğim için kütüphanenin bilgisayar imkanından yararlanabiliyorum. Tüm bu imkanları sağlayan Başkanımız Mustafa Yalçın’a teşekkür ederim” şeklinde konuştu.
Bir başka öğrenci Derviş Kır, kütüphanede sunulan her türlü imkan ile ders çalışmanın kolaylaştığının altını çizerek, “Senenin başından itibaren buraya ders çalışmaya geliyorum. Buradaki imkanlar ders çalışmamızı kolaylaştırdı. Başkan Yalçın’a çok teşekkür ediyorum. Evde kişisel bilgisayarım yok, buraya gelerek bilgisayar imkanından ve internetten ücretsiz olarak yararlanabildim. Açıldığı günden itibaren kütüphanede zaman geçirdik. Her türlü imkanından faydalandık teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.
Talas Belediyesi 7/24 Kütüphane’de sınava hazırlanarak tıp fakültesini kazanan Emrecan Aksoy da 1 yıl boyunca kütüphaneden yararlandığını kaydederek şöyle konuştu:
“Çalışanların güler yüzlülüğü ve buranın imkanları bizler için çok elverişli oldu. Kütüphanenin canlı ve renkli olması beni motive etti. Burası sessizlik açısından fevkalade bir yer. Hijyen açısından da çok güzle bir yer. Buranın hijyen açısından aldığı önemlerden dolayı kalabalığa rağmen burada en ufak bir hastalık riski bile oluşmadı. Başkan Yalçın’a teşekkür ederim.”
Başkan Yalçın kendisini ziyarete gelen öğrencilere, kitap hediye ederek başarılarının devamını diledi.

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