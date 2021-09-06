Başkan Palancıoğlu, öğrencilerin heyecanına ortak oldu

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 20212022 EğitimÖğretim yılının açılışı kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya ile birlikte Habibe Taş İlkokulu’nu ziyaret etti.



Öğrencilerin heyecanına ortak olan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, sınıfları gezerek öğrencilere Melikgazi Belediyesi’nin “Biz Virüsten Güçlüyüz” ve “Şibidik ile Epelek Şehrimizi Geziyor” adlı çocuk yayınlarını hediye etti.



Öğrenci ve öğretmenlere sağlıklı bir eğitim öğretim yılı dileyen Başkan Dr. Palancıoğlu, “20212022 EğitimÖğretim yılının ilk ders zili çaldı. Okulların açılmasını uzun bir süredir heyecanla bekleyen yavrularımız bugün sınıflarını şenlendiriyor. Salgın şartlarında gerçekleşen uzaktan eğitim sürecinin ardından, yüz yüze eğitimle yeniden okullarımıza kavuşmanın heyecanını yaşıyoruz. Rabbim en kısa sürede bizleri bu salgından kurtarsın ve maskesiz bir şekilde hayatımıza devam edelim. Eğitimin kesintisiz olarak yüz yüze devam etmesi gerekiyor. Okullarımızın ihtiyaçlarını gideriyor, eğitime elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Tüm eğitimcilere ve öğrencilere yeni eğitimöğretim döneminde sağlık ve başarı dileriz. Biz de bu süreçte öğrencilerimizin ve eğitimin en büyük destekçisi olacağız. Herhangi bir aksaklığa uğramadan sürecin başarıyla tamamlanması en büyük temennimizdir. Sürecin başarıyla sürdürülebilmesi için hepimize çok önemli görevler düşmektedir. Lütfen sırası gelenler derhal korona virüs aşılarını yaptırın. Çocuklarımız ve gençlerimiz dahil olmak üzere tüm vatandaşlarımız, özveriyle başta maske, mesafe, hijyen olmak üzere pandemiden korunma tedbirlerine lütfen tam olarak uyalım. 20212022 Eğitim ve Öğretim Yılı’nın tüm velilerimize, öğretmenlerimize, eğitimin tüm paydaşlarına ve geleceğimizin teminatı evlatlarımıza hayırlı olmasını diliyor, sağlık ve başarılarla dolu bir yıl olmasını temenni ediyorum” dedi.

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