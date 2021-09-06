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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Talas T2 raylı sistem hattı yeniden hizmete başladı

İHA

Talas T2 raylı sistem hattı yeniden hizmete başladı

Büyükşehir Belediyesi Kayseri Ulaşım A.Ş. Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı ile Aşık Veysel Bulvarı’nın kesiştiği noktadaki katlı kavşak ile 2 adet U alt geçit çalışmaları nedeniyle kapatılan Raylı Sistem T2 Talas Hattı’nın yeniden hizmet vermeye başladığını duyurdu.

Şehrin önemli ana arterlerinden Hulusi Akar Bulvarı ile Âşık Veysel Bulvarı üzerinde devam eden katlı kavşak ve 2 adet U alt geçit çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kayseri Ulaşım A.Ş., çalışmalar kapsamında bir süredir hizmet vermeyen Raylı Sistem T2 Talas Hattı’nın yeniden yolcu taşımaya başladığını duyurdu. Kayseri Ulaşım A.Ş. tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
"Sayın Yolcularımız, 06.09.2021 Pazartesi günü T2 hattımız hizmete açılacaktır. T2 Hattının hizmete açılması sebebi ile sefer saatlerimizde güncellemeler yapılmıştır. Güncel sefer saati, güzergâh bilgilerine web sitemiz ve mobil uygulamamız üzerinden ulaşabilirsiniz.”

TAMAMLANDIĞINDA TOPLU ULAŞIM DOSTU OLACAK
Şehrin yüksek yoğunluklu nüfusa sahip semtlerine, Erciyes Üniversitesi’ne ve Talas ilçesine ulaşımda önemli bir rol oynayan ve 30 milyon 548 bin TL’ye mal olacak Aşık Veysel Bulvarı ve Hulusi Akar Bulvarı katlı kavşağı tamamlandığında hem raylı sistem hatları, hem de kara taşıtları açısından trafiği büyük ölçüde rahatlatacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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