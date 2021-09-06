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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Yalçın’dan öğrencilere günlük hediyesi

İHA

Başkan Yalçın’dan öğrencilere günlük hediyesi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yeni eğitim ve öğretim yılının ilk günü Mevlana Mahallesi’ndeki 75. Yıl Mühibe Germirli İlk ve Ortaokulu’nu ziyaret ederek öğrencilerin heyecanına ortak oldu.
Başkan Yalçın’ın ziyaretine Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı da eşlik etti. Okul müdürü Murat Kumral tarafından karşılanan Başkan Yalçın ve Müdür Elmalı, bahçede uzun süre pandemi nedeniyle ara verilmek zorunda kalınan eğitimin ilk gününde öğrencilerle sohbet ederek heyecanlarına ortak oldu. Velilerle de yakından ilgilenen Başkan Yalçın ve Müdür Elmalı, daha sonra öğretmenlerle bir araya geldi.
Öğretmenler odasında gerçekleşen buluşmada Başkan Yalçın, yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek, “Pandemi süresince kapalı kalan okullarımızın yeniden açılması hepimizi mutlu etti. Bizler pandemi boyunca okullarımızda gerek dezenfeksiyon gerekse hijyen gibi çeşitli hizmetlerimizi sürekli sürdürürken bugün eğitimin yeniden başlaması münasebetiyle çocuklarımız için özel olarak hazırlattığımız günlükleri sizlere takdim ediyorum. Ben de bir öğretmen kökenli biri olarak eğitimin her zaman yanında olduğumuzu yinelemek istiyorum. Çocuklarımız içerisinde Talas’ın simgelerinin yanı sıra Mimar Sinan gibi tarihi isimlerin yer aldığı hayat hikayeleri ile okudukları kitapların isimlerini, öğrendiklerini yazabileceği bölümlerin yer aldığı Hayallerim Benim Günlüğüm’ü eminim çok sevecekler” dedi.
Öğretmenler de kendilerine çocuklara dağıtılmak üzere verilen günlükleri çok beğendiklerini belirterek, Başkan Yalçın’a teşekkür etti.
Başkan Yalçın daha sonra eğitime merhaba diyen birinci sınıf öğrencilerinin olduğu sınıfa geçerek onlarla sohbet edip şarkılar söyledi. Öğrenciler de Başkan Yalçın ve Müdür Elmalı’ya çiçek verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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