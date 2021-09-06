Jandarmadan okul güvenliği faaliyetleri

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 20212022 Eğitim ve Öğretim Yılı Okul Güvenliği programı kapsamında okul müdürleri ile görüştü.

20212022 eğitim ve öğretim döneminin başlaması ile birlikte Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ve bağlı birliklerin katılımıyla 264 okul ve çevresinde; çocukların daha güvenli eğitimöğretim ortamlarında, suça sürüklenmesini ve suç mağduru olmasını engellemek, fiziksel ve ruhsal gelişimlerini etkileyecek zararlı alışkanlıklardan ve tehlikeli maddelerden korumak maksadıyla devriye faaliyetleri icra edildi. Faaliyet kapsamında Güvenli Eğitim Koordinasyon personeli tarafından okul müdürleri ile görüşme sağlandı. Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personeli tarafından öğrencilere 'Kişisel Güvenlik ve Suçtan Korunma' konusunda bilgilendirme yapılarak, Jandarma Çocuk Dergisi, hikaye kitabı ve Jandarma amblemli kalem kutusu hediye edildi.

20212022 eğitimöğretim dönemi içerisinde İl Jandarma Komutanlığınca okul ve çevresinde güvenli eğitimin sağlanmasına yönelik faaliyetlerin devam edeceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.