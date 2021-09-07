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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kevin Luckassen kiralık gönderildi

İHA

Kevin Luckassen kiralık gönderildi

Yukatel Kayserispor, kadrosunda bulunan Kevin Luckassen'i Romanya'ya kiralık olarak gönderdi.
Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor, kadrosunda bulunan yabancı futbolculardan Kevin Luckassen'i kiralık olarak gönderme kararı aldı. Bu futbolcunun sözleşmesini önce tek taraflı feshetme kararı alan ancak sonrasında fikir değişikliği yapan sarı kırmızılılar, lisans işlemlerini hallettikten sonra kiralık olarak Romanya'ya gönderdi.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Kevin Luckassen için Romanya’nın Sepsi OSK Gheorghe kulübüyle sezon sonuna kadar kiralık sözleşme imzalanmıştır" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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