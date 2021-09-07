Kayserispor-Kasımpaşa maçının bilet fiyatları belli oldu

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Süper Lig'in 4. haftasında Kayseri'de oynanacak KayserisporKasımpaşa maçının bilet fiyatları belli oldu.

Süper Lig'in 4.haftasında Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynanacak Yukatel KayserisporKasımpaşa maçının bilet fiyatları açıklandı. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada bilet fiyatları 25 ila 85 TL arasında değişiyor. Maç biletleri 7 Eylül Salı günü (bugün) satışa çıkarılacak. Biletler, Passolig üzerinden satılabilecek.

11 Eylül 2021 Cumartesi günü saat 20:00'de oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:

Batı Balkon (CDE Blok): 85 TL

Batı Balkon (BFG Blok): 75 TL

Batı Alt (CDE Blok): 65 TL

Batı Alt (BFG Blok): 55 TL

Doğu Alt (CDE Blok): 55 TL

Doğu Alt (ABFG Blok): 45 TL

Doğu Üst (Tüm Blok): 35 TL

Kuzey Üst (Tüm Blok): 25 TL

Güney Alt (Tüm Blok): 25 TL

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