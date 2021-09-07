Kayserispor suda antrenman yaptı

Sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Kayserispor, antrenmanlarını sürdürüyor. Sarıkırmızılı takım son idmanını su topu oynayarak yaptı.

Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Kayserispor, hazırlıklarını Teknik Direktör Hikmet Karaman nezaretinde sürdürüyor. Pazar gününü çift kale maç yaparak geçiren sarıkırmızılı takım, dün de hem sahada hem de su içerisinde idman yaptı. Kadir Has Tesisleri içerisinde yer alan yüzme havuzunda eğlenceli bir çift kale maç yapıldı.

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, kazandıkları Başakşehir maçı sonrasında keyifli antrenmanlar geçirdiklerini ifade ederek, Kasımpaşa müsabakasında da galip gelmek istediklerini söyledi. Karaman, futbolcuların antrenmanlardaki performansından da memnun olduğunu ifade etti.

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