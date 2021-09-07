Kayserisporlu futbolcu Luckassen, Romanya takımına kiralandı

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İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserisporlu futbolcu Kevin Luckassen (28), Romanya takımlarından Sepsi OSK Sf. Gheorghe kulübüne kiralandı.

Sarı-kırmızılı kulübün 2020-2021 sezonu devre arasında Viitorul Constanta takımından transfer olan santrafor Kevin Luckassen, Romanya takımlarından Sepsi OSK Sf. Gheorghe ile 1 yıllığına kiralık olarak anlaştı. Hollandalı futbolcu sezon sonuna kadar bu takımın formasını giyecek. Yukatel Kayserispor'dan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Kevin Luckassen için Romanya´nın Sepsi OSK Sf. Gheorghe kulübüyle sezon sonuna kadar kiralık sözleşme imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi.

DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2021-09-07 09:10:25



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