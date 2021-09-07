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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hacılar'da ASM Ve ortaokul açılıyor

İHA

Hacılar'da ASM Ve ortaokul açılıyor

Hacılar Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesine istinaden Eylül ayı toplantısını gerçekleştirdi. Meclis toplantısında konuşan Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, yapımı tamamlanan Ülfet & Murat Özdemir Aile Sağlığı Merkezi ve Ali Atay Şaşoğlu ortaokulunun açılışlarının 11 Eylül Cumartesi günü gerçekleştireceklerini belirtti.
Hacılar Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen ve 8 maddenin görüşülerek karara bağlandığı toplantıya başkanlık eden Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, alınan kararların Hacılar ilçesine hayırlı olması temennisinde bulundu. 11 Eylül Cumartesi günü iki açılışı birden yapacaklarını belirten Başkan Özdoğan şöyle devam etti; “Spor camiasına kazandırdığımız Hacılar Fevzi Mercan Stadyumu'nun tekrar ilçemize, ilimize hayırlı olmasını diliyorum. Hayırseverimiz, büyüğümüz Fevzi Mercan amcamıza Allah'tan rahmet dilerken bağışlarıyla katkıda bulunan Aysu, Mercan, Özgün, Kış, Bakır ve Hiper ailelerine de tekrardan teşekkür ediyorum. İnşallah spor camiasına yaptığımız bu yatırımdan ve kazanımdan sonra bu hafta sonu sağlık ve eğitim camiasına yeni katkılarımız olacak. Ülfet & Murat Özdemir Aile Sağlığı Merkezi ve Ali Atay Şaşoğlu Ortaokulumuzun açılışı bu hafta sonu gerçekleştireceğiz.”
Hayırsever desteğiyle yapımına başlanılan Halit Özkaya Kütüphanesinin 2022 yılında açılışını yapacaklarını da hatırlatan Başkan Özdoğan, Hacılar ilçesine devlet yatırımlarının devam ettiğini, Örendere Kanalı projesinde de kazmanın vurulduğunu söyledi. Özdoğan; “1 kilometrelik açık kanal işi yeni yılla birlikte tamamlanacak” dedi. Daha sonra gündem maddelerine geçildi. Gündemin birinci maddesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 31.08.2021 tarih ve 1597 sayılı müzekkere ekinde sunulan, Yediağaç Mah. 3573 ada, 5 parselde kayıtlı taşınmazın satış konusuyla ilgili encümene yetki verilmesi hususu oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin ikinci maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 31.08.2021 tarih ve 1599 sayılı müzekkere ekinde sunulan, tapuda Armutluk Mah. 2526 ada, 7 parselde kayıtlı taşınmazın satış konusunda encümene yetki verilmesi hususu oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin üçüncü maddesinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 31.08.2021 tarih ve 1600 sayılı müzekkere ekinde sunulan, tapuda Armutluk Mah. 2624 ada,7 parselde kayıtlı taşınmazın satış konusunda encümene yetki verilmesi hususu oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin dördüncü maddesinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 31.08.2021 tarih ve 1601 sayılı müzekkere ekinde sunulan, Aşağı Mah. 3341 ada,7 parselde kayıtlı taşınmazın satış konusunda encümene yetki verilmesi hususu oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin beşinci maddesinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 31.08.2021 tarih ve 1602 sayılı müzekkere ekinde sunulan, Yediağaç, Mah. 3775 ada,1 parselde kayıtlı taşınmazın satış konusunda encümene yetki verilmesi hususu oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin altıncı maddesinde ise 2464 sayılı kanun kapsamındaki bazı gelir dışı tarifelerin plan bütçe komisyonuna havale edilmesi hususu oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin yedinci maddesinde ise sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere bir adet araç bağışının görüşülmesi konusu aracın şartlı bağışı oybirliği ile kabul edildi. Gündemin sekizinci maddesinde Aşağı Mahalle Camikebir Sokak no:1818/A adresindeki sağlık merkezinin Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü’ne tahsis işleminin görüşülmesi hususundaki konu 2 yıllığına belediyeye tahsisi için protokol hazırlanması belediye başkanına ya da görevlendireceği kişiye yetki verilmesi hususu oy birliğiyle kabul edildi.
Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, meclis toplantısının sonunda alınan kararların Hacılar ve Kayseri için hayırlı olması temennisinde bulundu.

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