Başkan Büyükkılıç, İl Pandemi Kurulu Toplantısı’na katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İl Pandemi Kurulu Toplantısı'na katıldı. Büyükkılıç, kurul ile birlikte okulların açılmasıyla artan hareketlilik başta olmak üzere alınan tedbirleri görüştü.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın başkanlığındaki İl Pandemi Kurulu Toplantısı'na Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, video konferans yöntemiyle katıldı.

Başkan Büyükkılıç, toplantıda pandemi süreci ile ilgili alınan tedbirlerin, yapılan denetimlerin ele alındığını ifade ederek, kurul üyelerini yerel yönetimler olarak yürüttükleri salgınla mücadele konusunda bilgilendirdi.

Başkan Büyükkılıç, pandemi sürecinin devam ettiğini belirterek, toplantı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Valimiz Sayın Şehmus Günaydın'ın başkanlığında toplanan İl Pandemi Kurulu Toplantısı'na video konferans yöntemiyle katılarak, okulların açılmasıyla birlikte artan hareketlilik başta olmak üzere tedbirler hakkında görüş alışverişinde bulunduk” dedi.

Başkan Büyükkılıç, maske, mesafe ve temizlik kuralının ihmal edilmemesi gerektiğini hatırlatarak, toplumsal bağışıklığın kazanılması amacıyla aşı olmayan herkesi aşı olmaya davet etti.

İl Pandemi Kurulu Toplantısı sonrası, Vali Şehmus Günaydın ve Doktor Başkan Büyükkılıç adına kentte 1 milyon 300 bin kişiye kısa mesaj (SMS) gönderildi. Kayserililere gönderilen SMS’te “Pandemi hala devam ediyor. Okulların açıldığı bugünlerde maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım; aşılarımızı da mutlaka olalım” ifadeleri yer aldı.

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