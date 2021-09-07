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Talas Millet Bahçesi Projesi'nde ödüller sahiplerini buldu Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın: "Her şey hazır, geriye yapması kaldı"

İHA

Talas Millet Bahçesi Projesi'nde ödüller sahiplerini buldu Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın: "Her şey hazır, geriye yapması kaldı"

Talas Belediyesi tarafından düzenlenen ve Türkiye’de ilk kez bir millet bahçesinin yarışmayla belirleneceği Talas Millet Bahçesi ve Kültür Merkezi Kentsel Tasarım Yarışması ödül töreni gerçekleştirildi.
Feyzioğlu Konağı’nda düzenlenen toplantıda konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, her işi ehlinin yapması gerektiğini belirterek, “Mimar mimarlığını yapmalı, çevreci çevreciliğini yapmalı, peyzajcı aynı şekilde, şehir plancısı aynı şekilde. Hepsi bir araya gelip de böyle bir millet bahçesi yaptı mı benim için en büyük zenginlik.” dedi. Projenin çok büyük bir proje olduğunu ifade eden Başkan Yalçın, 100 bin metrekare alana sahip bir bölge için proje yarışması düzenlendiğini kaydetti. Talas Millet Bahçesi Projesi’nin uzun uğraşlar neticesinde bu aşamaya geldiğine dikkat çeken Başkan Yalçın; “Bu millet bahçesini bu aşamaya getirene dek çok zor prosedürlerden geçtik. Örneğin bir yolun kamulaştırılması, yolun yapılmasından zordur. Bu süreçte Jandarma Genel Komutanı’na gittik, Jandarma, İçişleri Bakanlığı’na yönlendirdi, oradan da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gitmemiz gerekti. Bu süreçte birçok prosedürü aşmak durumunda kaldık. Çok şükür ki yer hazır, önemli miktarda parası da hazır, fikir de hazır, geriye yapması kaldı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum saygılar sunuyorum. Gönlünüze sağlık diyorum. Ödül alanları kutluyorum” dedi.
Toplantıya katılan Kayseri Mimarlar Odası Başkanı Halil Çevik ise, Talas gibi yoğun nüfuslu bir ilçenin ortasına büyük bir yeşil alan yapılmasının önemli ve değerli olduğunu söyledi. Bu yeşil alanın yarışmayla düzenlenmesinin çok güzel bir düşünce olduğunu ifade eden Çevik, Başkan Yalçın’a teşekkür etti. Yarışmanın önemine dikkat çeken Şehir Plancıları Odası Kayseri Şube Başkanı Ömer Yasin Arık da, Talas Belediyesi tarafından düzenlenen yarışma programının birçok şehre örnek olacak nitelikte olduğunu söyledi. Yarışmanın çok kısa sürede organize edilip tamamlandığını ifade eden Arık, “Bunun yanında kentimizde yarışma kültürünün şehrimizde görülmüş olması çok değerli. Proje çok büyük bir projedir. Talas Belediyemizin bir simgesi olacaktır. Emeği geçenlere, Sayın Başkan Yalçın’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Yarışmaya katılan projeler arasında 3’ü derece 3’ü mansiyon olmak üzere toplam 6 proje ödüle layık görülürken, projeler şu şekilde oluştu: İsmail Kocataş’ın liderliğinde Mimar Yakup Akdağ, Mimar Hamza Orak Şehir Plancısı Seda Altan, Peyzaj Mimarı Betül Şİşdağ ve Mimar Gülşah Güneş tarafından hazırlanan proje 1.’lik ödülünü alırken Mimar Fırat Doğan, Mimar Burcu Kırcan Doğan, Şehir Plancısı Ceren Özcan, Peyzaj Mimarı Öykü Kocaman tarafından hazırlanan proje 2.’lik ödülünü, Mimar Alper Gülle, Mimar Gülhis Duygun Gürkıvrak, Ahmet Kıvanç Kutluca, Mimar Serim Aygen Kiştin, Mimar Dilem Dağ, Mimar Halil İbrahim Bayındır, Peyzaj Mimarı Aslı Özbilen, Songül Sancak, Mimar Burcu Saral, Mimar İsmail İşcan, Mimar Uğur Yögen ve Şule Hisar tarafından hazırlanan proje üçüncü olarak seçildi.
Daha sonra yarışmada dereceye girenlere ödülleri verilirken, ardından projeler üzerinden değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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