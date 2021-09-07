(Özel) Erciyes'teki gizemli tarihi defineciler talan etti Zamanında harç kullanılmadan yapılan tarihi kemer definecilerin uğrak yeri oldu

Erciyes Dağı eteklerinde bulunan tarihi taş kemer işçiliğiyle görenleri şaşırtırken, tarih kokan yapı definecilerin uğrak yeri haline geldi.

Erciyes'in güney eteğinde Develi Kapı yakınında çamursuz, harçsız, sade taştan yapılan kemer ince ustalığıyla görenleri hayrete düşürüyor. Tamamen taştan yapılan iki odalı kemerin hangi tarihte ve uygarlıkça yapıldığı bilinmezken, tarihi yapı definecilerin uğrak yeri oldu. Defineciler; iki odalı kemerin tüm odalarını kazarak Erciyes'teki gizemli tarihi talan etti.

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