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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaleönü Otoparkında 'park et-vale' uygulaması başladı

İHA

Kaleönü Otoparkında 'park et-vale' uygulaması başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. araç sürücülerinin hayatını kolaylaştıracak örnek bir projeye imza atarak, Kaleönü otopark alanında ‘park etvale uygulaması’ hizmeti başlattı.
Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlarına en iyi hizmeti vermek için projelerini bir bir hayata geçirirken, ulaşım ve trafik alanında projelerini çeşitlendiriyor. Bu kapsamda şehrin en işlek caddelerinde aracını park eden vatandaşlara vale hizmeti başlatılarak, bu alanda hayatın kolaylaştırılmasına katkı sağlanıyor. Büyükşehirlerin konforunu yaşatan, sıkıntılarını ise yaşatmayan Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Ulaşım A.Ş. bu anlamda güzel bir örneğe daha imza attı. Büyükşehir Belediyesi’ne ait Kayseri’deki en yoğun otopark alanı olan Kaleönü’nde başlayan ve diğer otopark alanlarında da yapılması planlanan uygulama ile aracını park etmek ve işlerini halletmek isteyen vatandaşların gerek zamandan tasarruf etmesine, gerekse otopark arama telaşından kurtaran vale hizmeti, Büyükşehir Belediyesi görevlileri tarafından verilmeye başlandı. Vatandaşlar tarafından yoğun bir ilgi ile karşılaşan ‘park etvale uygulaması’ ile aracını park etmek isteyen vatandaşların boş yer aramak için dolaşmasının önüne geçiliyor. Bu sayede vale uygulaması, araçların fazladan yakıt yakması ve israfın önlenmesi, fazladan egzoz gazı salınmasının da önüne geçilmesi açısından çevreci bir uygulama olarak hizmet veriyor.
Büyükşehir Belediyesi otopark görevlileri tarafından park edilecek araç, koronavirüs pandemi süreci kapsamında koltuk poşeti, eldiven, maske ile kontrol edilerek sürücüden Kaleönü Vale Noktası’ndan teslim alınırken, hassasiyetle Bedesten Katlı Otoparkı’na park işlemi gerçekleştiriliyor. Araç, plaka ve sürücü iletişim bilgileri ile sisteme kayıt gerçekleştirilerek, verilen telefon numarasına link ve şifre gönderiliyor. Araç teslim alınmak istendiğinde, cep telefonuna gelen linke tıklayıp, aracı ne zaman almak istediğine dair not bırakılabiliyor. Vale hizmeti 10:00 ile 19:30 arasında kullanılabiliyor. Aracın 19:30'dan sonra otoparkta kalmaya devam etmesi halinde, aynı gün 21:00'a kadar ya da ertesi gün 07:00 21:00 mesai saatlerinde Bedesten Otoparkı'ndan, cep telefonuna gelen şifrenin otopark görevlisine gösterilmesi ile araç teslim alınabiliyor. Sürücü vatandaşlara, araçlarında değerli eşya bulundurmamaları yönünde uyarılarda bulunuluyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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