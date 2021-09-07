8 Farklı dosyadan aranan şahıs kanepede saklanırken yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

8 Farklı dosyadan aranan şahıs kanepede saklanırken yakalandı

İHA

8 Farklı dosyadan aranan şahıs kanepede saklanırken yakalandı

Kayseri'de çeşitli suçlardan kesinleşmiş 14 yıl 7 ay hapis cezası olan ve il genelinde 8 farklı dosyadan faili firar olan şahıs, polisin düzenlediği operasyonda kanepenin arkasında saklanır halde bulundu.
Edinilen bilgiye göre kentte yaşanan hırsızlık olaylarının azaltılması ve aranan şahısların yakalanması için; Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Hırsızlık Büro Amirliği ve Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince ortak çalışma yürütüldü. Hakkında 'Birden Fazla Kişi Tarafından Gece Vakti Silahla Yağma' ve 'Cebir Şiddet veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçlarından yakalama emri ile aranan, hakkında 14 yıl 7 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve il genelinde 'Kasten Yaralama', 'Güveni Kötüye Kullanma', 'Tehdit', 'Hırsızlık ve Oto Hırsızlığı' suçlarından 8 ayrı dosyadan faili firar olarak aranan M.A.'yı yakalamak için çalışma başlatıldı. M.A.'nın A.T.'ye ait Germir Mahallesi'ndeki ikamette saklandığını tespit eden ekipler, ikamete operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda M.A., kanepenin arkasına saklanır halde yakalandı. Yapılan aramalarda Adana'dan ve Kayseri'den olmak üzere 'Güveni Kötüye Kullanma' suretiyle çalıntı olan 2 adet araç ele geçirildi. Ayrıca; 5 adet bisiklet, 1 adet elektrikli bisiklet, 3 adet TV, 12 adet çeşitli markalarda telefon, ev eşyaları ve hırdavat malzemeleri ile birlikte aynı ikamette 4 adet tüfek, 1 adet tabanca ve bunlara ait 175 adet av tüfeği kartuşu, 14 adet kuru sıkı fişeği ve 2 adet 6136 sayılı kanun kapsamına giren fişek elde edildi. İkamet sahibi A.T. hakkında soruşturma başlatılırken M.A. ise işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Emekli emniyet amirine FETÖ’den 6 yıl 3 ay hapis cezası
YEREL HABERLER Emekli emniyet amirine FETÖ’den 6 yıl 3 ay hapis ...
Kaleönü Otoparkında 'park et-vale' uygulaması başladı
YEREL HABERLER Kaleönü Otoparkında 'park et-vale' uygulaması başladı
(Özel) Erciyes'teki gizemli tarihi defineciler talan etti Zamanında harç kullanılmadan yapılan tarihi kemer definecilerin uğrak yeri oldu
YEREL HABERLER (Özel) Erciyes'teki gizemli tarihi defineciler talan ...
'İstenilen bağışıklık seviyesine ulaşarak çocukların eğitimine devam etmelerini sağlayabiliriz´
YEREL HABERLER 'İstenilen bağışıklık seviyesine ulaşarak çocukların ...
Türkiye’nin masa tenisindeki sporcu fabrikası ‘Kocasinan’
YEREL HABERLER Türkiye’nin masa tenisindeki sporcu fabrikası ...
Talas Millet Bahçesi Projesi'nde ödüller sahiplerini buldu Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın: "Her şey hazır, geriye yapması kaldı"
YEREL HABERLER Talas Millet Bahçesi Projesi'nde ödüller sahiplerini ...
Melikgazi'den Bedensel Engelliler Spor Kulübü'ne nakdi destek
YEREL HABERLER Melikgazi'den Bedensel Engelliler Spor Kulübü'ne ...
Başkan Büyükkılıç, İl Pandemi Kurulu Toplantısı’na katıldı
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, İl Pandemi Kurulu Toplantısı’na ...
Talas’ta kararlar oy birliğiyle
YEREL HABERLER Talas’ta kararlar oy birliğiyle
Hacılar'da ASM Ve ortaokul açılıyor
YEREL HABERLER Hacılar'da ASM Ve ortaokul açılıyor
TURKOVAC’tan güzel haber; aşılanan 36 kişide yan etki görülmedi
YEREL HABERLER TURKOVAC’tan güzel haber; aşılanan 36 kişide yan etki ...
Kadınlara para verip, falakaya yatırdı; 'fenomen olmak istiyordum' dedi
YEREL HABERLER Kadınlara para verip, falakaya yatırdı; 'fenomen ...
Kayserisporlu futbolcu Luckassen, Romanya takımına kiralandı
YEREL HABERLER Kayserisporlu futbolcu Luckassen, Romanya takımına ...
Kayserispor suda antrenman yaptı
YEREL HABERLER Kayserispor suda antrenman yaptı
Kayserispor-Kasımpaşa maçının bilet fiyatları belli oldu
YEREL HABERLER Kayserispor-Kasımpaşa maçının bilet fiyatları belli ...
Kevin Luckassen kiralık gönderildi
YEREL HABERLER Kevin Luckassen kiralık gönderildi
Eşi ve 3 çocuğunu rehin alıp evi yakmaya çalışan şüpheli serbest
YEREL HABERLER Eşi ve 3 çocuğunu rehin alıp evi yakmaya çalışan ...
U18 Milli Takımı'nın hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı Kayserispor’dan Talha Sarıaslan yer aldı
YEREL HABERLER U18 Milli Takımı'nın hazırlık kampı aday kadrosu ...
Tomarza'da ilk ders zili çaldı
YEREL HABERLER Tomarza'da ilk ders zili çaldı
Şampiyon karate sporcularından Ali İhsan Kabakcı’ya ziyaret
YEREL HABERLER Şampiyon karate sporcularından Ali İhsan Kabakcı’ya ...
Jandarmadan okul güvenliği faaliyetleri
YEREL HABERLER Jandarmadan okul güvenliği faaliyetleri
Başkan Çolakbayrakdar’dan ‘Glütensiz Kayseri Mutfağı’ müjdesi
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar’dan ‘Glütensiz Kayseri Mutfağı’ ...
Büyükkılıç'tan Kayserispor'a taziye ziyareti
YEREL HABERLER Büyükkılıç'tan Kayserispor'a taziye ziyareti
Başkan Yalçın’dan öğrencilere günlük hediyesi
YEREL HABERLER Başkan Yalçın’dan öğrencilere günlük hediyesi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.