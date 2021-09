Kayseri Şeker’de tarla günleri başladı

Kayseri Şeker’de bu yıl 4.’sü gerçekleştirilen tarla günleri başladı. 78 Eylül tarihlerinde iki gün süreyle yapılacak etkinliklerin temasını, pancar tarımında sürdürülebilirlik, yenilikçi gübre, ilaç, tohum ve damla sulama sistem uygulamaları oluşturacak.

Kayseri Şeker Sürdürülebilir Tarım Müdürlüğü tarafından ulusal ve uluslararası alanda ilaç, gübre tohum ve damla sulama konularında faaliyet gösteren firmaların katılımıyla,30 dönümlük deneme ve demonstrasyon sahasında gerçekleştirilen tarla günleri törenle başladı. Törene, Kayseri Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Kılıç, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Sönmez, Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kayseri Şeker Başkanı Hurşit Dede ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kayseri Şeker Genel Müdür Vekili İsmail Gedik, Ziraat Odası Başkanları, Taşıyıcılar Kooperatif Başkanları ve çok sayıda çiftçi katıldı. Törenin başlangıcında konuşan Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker’in Türkiye’de şeker sektöründe FSA (Çiftçinin sürdürülebilirlik değerlendirmesi) belgesi alan tek kuruluş olduğuna dikkat çekti. 2017 yılında 2 bin 500 ton ile başlayan sürdürülebilir şeker üretiminin bu yıl itibariyle 27 bin tona ulaşacağını ifade eden Başkan Akay, toplamda 60 bin ton sürdürülebilir şeker pazarlandığına vurgu yaparak şu görüşlere yer verdi:

“Tarım ürünlerine ihtiyaç her geçen gün artıyor. Toprağın üretim gücü ve verimliliği azalıyor. İmar uygulamaları verimli tarım alanlarını küçültüyor. Tuzluluk ve çoraklaşma artıyor. Su kaynakları azalıyor ve kirleniyor. Bütün bu benzeri sebepler sürdürülebilir tarımın önemini artırıyor. Çevreyi, doğal kaynakları, eko sistemi koruyan ve geliştiren bunu yaparken de en son tarımsal teknolojileri kullanarak tarımsal verimliliği ve karlılığı en üst seviyede sağlayan sürdürülebilir tarım vazgeçilmez noktaya gelmiştir. İnsanın temel ihtiyacı olan gıdayı yeterli, dengeli, temiz ve devamlı şekilde üretmeyi hedefleyen sürdürülebilir tarım için; hükümetler, işletmeler, bilim insanları, üniversiteler, mühendisler, marketler ve çiftçilerin ortak çalışması gereken bütüncül sürdürülebilir tarım modelinin geliştirilmesi, zorunluluk haline gelmiştir.“

Başkan Akay, daha sonra Kayseri Şeker ARGE Merkezi tarafından kaliteli verimli ve hastalıklardan uzak tohuma ulaşmak için geliştirilen KAYERGE 112 ve KEYKUBAT 95 tohum çeşitlerinin de 500 dekar alanda 8 çiftçi ile sözleşmeli üretimin de gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi. Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin’de konuşmasında sürdürülebilir tarımın önemine dikkat çekti. Kayseri Şeker’in bu yönde ortaya koyduğu çalışmaları takdirle takip ettiklerini ifade eden Şahin şu görüşlere yer verdi:

“Kayseri Şeker gerçekten Türkiye’de şeker sektöründe özellikle kendi üreticisine destek veren, şeker şirketleri içerisinde ilk sırayı alıyor. Bizim gözümüzde aynı zamanda beraberinde getirmiş olduğu ArGe çalışmaları seker sektörünün dışında da, Kayseri Şeker’in yapmış olduğu çalışmalar ile birlikte Kayseri tarımına birçok yeniliği ve öncülüğü getirmiş oluyor. Ben özellikle yapılmış olan bu ARGE çalışmalarının hem şehrimize hem de ülke tarımına çok ciddi katkılar sağlayacağını umuyorum. Bu konuda vermiş oldukları emeklerden dolayı kendilerine bir kez daha hem şahsım hem de kurumum adına teşekkür ediyorum.” Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da törende yaptığı konuşmasında, Kayseri Şeker’in Tarla Günü programına katılmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek sözlerine başladı. Erciyes Üniversitesi’nin, Türkiye’deki 11 araştırma üniversitesinden biri olduğuna dikkati çeken Rektör Çalış, “Üniversitelerin misyonu, özellikle araştırma üniversitelerin misyonu eğitim öğretimde kaliteyi en yükseğe çıkarmak ama aynı zamanda ARGE çalışmaları araştırma ve yenilikçi çalışmalara öncülük ederek bu şekilde de şehrine ve ülkesine katkı sağlamaktır” dedi. Rektör Prof.Dr. Mustafa Çalış sözlerini daha sonra şöyle sürdürdü:

“Gerçekten tarım çok önemli. Pandemi de bunu bize ifade etti. Türkiye’nin kalkınma planında tarım çok önemli. Biz dünyada ilk 10 ülke arasına girmek istiyorsak; her alanda ekonomi başta olmak üzere tarıma çok büyük önem vermemiz gerekiyor. Erciyes Üniversitesi’nin de özellikle araştırma üniversitesi olması özellikle iki alanda öncelikli alan olarak tarımın seçilmesi aslında Kayseri Şeker ve tarımla uğraşan tüm sektörlerle Erciyes Üniversitesinin ne kadar üstün bir iş yapabileceğinin göstergesidir. Bu bağlamda bildiğiniz gibi yüz talep yüz çözüm projemiz var. Bu devam ediyor hatta biz yüz diye çıktık. Fakat yüz yirmileri geçti çok büyük bir talep geldi. Kayseri Şeker ile de birkaç tane proje kapsamında yürüttüğümüz projeler var. Kayseri Şeker ile birlikte yürüttüğümüz yeni bir ilacımız zirai ilacımız patentlenme aşamasında, gerçekten çok etili bir sonuç çıkaracağını düşünüyoruz. Tamamen doğal Kayseri Şeker ile birlikte yapıyoruz. Hem insanlara hem bitkilere zarar vermeyecek. Tamamen doğal yeni bir zirai ilaç geliştirmiş olduk. Patente başvuruldu. Kayseri Şeker ile birlikte biz bundan sonra diğer zirai ilaçları da inşallah Erciyes Üniversitemiz ilaç araştırma merkezinde devam ettirerek hem Kayseri Şeker’in ARGE Merkezi, hem de Erciyes Üniversitemizdeki merkezlerde birçok yenilikçi ürün çıkarmayı düşünüyoruz. Sürdürülebilir tarım çok önemli Kayseri Şeker gerçekten fabrika düzeyinde, sanayi düzeninde birçok katkı sağlıyor. Ben bu bağlamda çok teşekkür ediyorum. Biz Erciyes Üniversitesi olarak her türlü desteği tüm kurumlarımıza olduğu gibi Kayseri Şeker’e de vermekten büyük mutluluk duyacağımızı ifade etmek istiyorum.”

Tarla Günü etkinlikleri daha sonra deneme sahasında devam etti. Katılımcılar tarafından stantlar gezilerek, bilgiler alındı. Etkinliklerin bu bölümünde en çok ilgiyi Kayseri Şeker ArGe Merkezi tarafından geliştirilen Tarım Robotu gördü.

