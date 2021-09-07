Mevsimlik işçileri taşıyan minibüs tırla çarpıştı: Yaralılar var

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Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde mevsimlik işçileri taşıyan minibüs ile tır çarpıştı. Kazada çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, KayseriNiğde karayolu Yeşilhisar ilçe girişinde mevsimlik işçileri taşıyan minibüs ile tır çarpıştı. Kazada minibüs devrilirken, olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralıların yola savrulduğu kaza yerinde polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıların ambulanslarla hastanelere sevkine başladı.

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