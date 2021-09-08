Zehra Kaygısız Ali İhsan Kabakcı’yı ziyaret etti

Estonya'nın Talin şehrinde yapılan Taekwondo Avrupa Şampiyonasında bronz madalya kazanan Zehra Kaygısız, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’yı makamında ziyaret etti.

Avrupa Şampiyonasında ümitler kategorisinde 62 kiloda Türkiye’yi temsil eden sporcu Zehra Kaygısız, antrenörü Hasan Önal ve Taekwondo İl Temsilcisi Ömer Özuzun, İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’yı makamında ziyaret ederek madalya sevincini paylaştılar.

Türkiye'ye bronz madalya kazandıran başarılı sporcu Zehra Kaygısız’ı çeşitli hediyelerle ödüllendiren İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı yaptığı açıklamada, “Ülkemize ve şehrimize bronz madalya kazandıran sporcumuzu ve antrenörünü tebrik ediyorum. İnanıyorum ki sporcumuz bundan sonraki şampiyonalarda altın madalyayı da kazandıracak. Bu gururu bizlere yaşattığı için teşekkür ediyor, başarılar dilerim” dedi.

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