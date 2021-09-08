Başkan Büyükkılıç garnizon komutanını ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentte göreve başlayan 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Vedat Öncel’i makamında ağırladı.

Ankara Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personel Daire Başkanı olan 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı ve Garnizon Komutanı Hv. Plt. Tuğg. Aziz Adalı’nın ardından 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs ve Garnizon Komutanı olarak atanan Hv. Plt. Tuğg. Vedat Öncel, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu. Tuğgeneral Öncel’i Büyükşehir Belediyesi başkanlık girişinde Başkan Büyükkılıç karşıladı. Büyükkılıç, makamda gerçekleşen ziyarette Öncel’e yeni görevinde başarılar diledi.

Başkan Büyükkılıç, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim kent Kayseri’de, 16 belediye başkanı, kamu kurum kuruluşları ve sivil toplum örgütleriyle birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti.

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