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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Basın müzesi son aşamaya geldi

İHA

Basın müzesi son aşamaya geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Çoklu Medya Yönetimi' konulu panele katıldı. Büyükkılıç, “Yerel yönetimler olarak şehrimizin çok daha güçlü, çok daha gelişmiş ve tüm dünyaya tanıtılması için basın mensupları ile el ele, gönül gönüle çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.
Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Kadir Has Kongre Merkezi Lifos Salonu’nda düzenlenen 'Çoklu Medya Yönetimi' konulu panele Yerel Medya Buluşmaları kapsamında katıldı. Panelde, Medya Derneği Başkanı ve Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş, Daily Sabah Genel Yayın Yönetmeni ve Turkuvaz Kitap Genel Müdürü İbrahim Altay, Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, Daily Sabah Gazetesi Editörü Can Kazancıoğlu ve Daily Sabah Görsel İçerik Editörü Rahmi Osman Kaçmaz tarafından kentteki yaygın ve yerel medya temsilcilerine 'Çoklu Medya Yönetimi' sistemi anlatıldı. Panele katılan ve selamlama konuşması için kürsüye davet edilen Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, “Anadolu’da parlayan bir yıldız, cazibe merkezi olarak bu şehrin hep güzelliklerle anılmasını arzu ediyoruz. Bunu hak ettiği için burada paylaşmak ve söylemek istiyorum. Kayseri, Milli Mücadele döneminden beri her zaman ön plana çıkmış, yer almış bir şehir. Örneğin, Sakarya Meydan Muharebesi’nde Taş Mektep diye bilinen Kayseri Lisemizin tamamen şehit olduğu ve şehadetlerinden dolayı mezun veremediği önemli bir şehir” dedi. Kayseri hakkında davetlilere bilgi veren Büyükkılıç, “Doğusu ayrı bir güzel Binboğa yaylalarıyla, batısı ayrı bir güzel Kapuzbaşı Şelaleleriyle, Cumhurbaşkanlığımız tarafından korunması gereken mutlak alan Sultan Sazlığımız ayrı bir güzel, UNESCO’nun Geçici Miras Listesi’ndeki Koramaz Vadisi ayrı bir güzel. Kültepe Kaniş Karum’uyla yaklaşık 6 bin yıllık geçmişi olan İpek Yolu üzerindeki bu güzide şehir, adeta ticaretin anayasasını yazmış, oradan çıkan tabletler yasasıyla ticaretin kuralları konulmuş. Bu açıdan biz bunu çok önemsiyoruz. Bu konuda müze çalışmalarımızı hayata geçireceğiz” diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin Anadolu’ya ve ülkeye ışık saçan bir şehir olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü;
“Mimar Sinan’ımızın Ağırnas’tan doğup, Erciyes’imizden ilhamını alıp Süleymaniye’yi inşa ettiği gibi, Kayseri’miz Anadolu’ya ve ülkemize ışıklar saçan bir şehir olmaya devam ediyor. Özet olarak şöyle diyoruz; Kayseri, büyükşehirlerin konforunu yaşatan, büyükşehirlerin sorununu en az yaşatan diyelim, sorunsuz şehir olmaz, sorunsuz insan olmaz, önemli olan sorunun önceliği ve niteliği bağlamında sorunsuz bir şehir değil ama sorunu en az yaşatan bir şehir olarak rahatlıkla övüneceği bir şehir olarak nitelendirilebilir. 5 üniversitesi, 3 organize sanayisi, 1 serbest bölgesi, 1 teknoparkı var, yeni ihtisas organize sanayi konusunda da çalışmalarımız var. Kayseri endüstrinin, ticaretin, sağlık turizminin ve gastronominin merkezidir. Erciyes Kayak Merkezi’miz 12 ay hizmet yapmak suretiyle Yüksek İstifa Spor Kamplarının merkezi, yayla turizmi ve değişik etkinliklerin merkezidir.”
Basın camiasına birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı veren Büyükkılıç, konuşmasında “Adeta bir açık hava müzesi olan bu güzel şehrimizde basın dünyasında çalışan ve emek veren gazetecilerimiz yağmur demeden, çamur demeden, zaman zaman ise canını da tehlikeye atarak fedakârca ve özverili çalışmalar gerçekleştiriyor. Ülkemizde ve şehrimizde önemli bir görev üstlenen basın mensuplarımız ile yerel yönetimler olarak birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde çalışmalarımız sürdürmeye özen gösteriyoruz. Birliğimiz, beraberliğimiz şehrimizin ve insanlığın bereketidir. Ve ülkemizde, şehrimizde basının gücü, bizim gücümüz, halkın ve ülkemizin gücü demektir. Basın, demokrasimizin de en önemli unsurlarından ve olmazsa olmazıdır” ifadelerini kullandı. Başkan Büyükkılıç, kente kazandırılacak olan Basın Müzesi çalışmalarında sona yaklaşıldığını duyurarak, “Bizim felsefemizde ben değil, biz kültürü vardır. Yerel yönetimler olarak şehrimizin çok daha güçlü, çok daha gelişmiş ve tüm dünyaya tanıtılması için siz basın mensupları ile el ele, gönül gönüle çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak, eski Kayseri Mahallesi’ndeki bir konağımızı Belediye Meclisi kararıyla Gazeteciler Cemiyeti’mize ‘Basın Müzesi’ olmak üzere tahsis ettik. Basın Müzesi çalışmaları son aşamaya geldi. Yaklaşık 110 yıllık basının geçmişiyle ilgili tarihe ışık tutmak ve hatıraları canlandırmak amacıyla önemli bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışmaya da gazeteci dostumuz, cemiyet başkanımız rahmetli Veli Altınkaya’nın ismini vermek suretiyle duygularınıza ve düşüncelerinize tercüman olduğumuzu da buradan paylaşmak istiyorum” şeklinde konuştu. Yaygın ve yerel medya dışında dijital ortamda sosyal medyanın da etkisinden bahseden Büyükkılıç, şunları söyledi:
“Biliyorsunuz medyamızın dışında bir de dijital ortamda sosyal medyamız var. Çağımızın bilgiyi toplama, dağıtma noktalarından biri haline gelen sosyal medya, doğru kullanıldığında birçok faydayı beraberinde getirdiği gibi çoğu zaman doğru olmayan içeriklerin yayılmasıyla olumsuz maalesef sonuçlar doğurabiliyor. Habere erişimde sosyal medya gibi dijital platformlar yeni neslin öncelikli yeğlediği mecralar oluyor. Yapılan araştırmalara göre, sosyal medyada paylaşılan doğru olmayan bilginin doğru bilgiye göre altı kat daha hızla yayıldığı değerlendirmeler söz konusu. İnternet kullanımının her geçen gün artış göstermesi, ucu olmayan bu sanal dünyanın giderek büyümesi anlamına gelirken, böylesi bir ortamda; yaygın ve yerel medyamızın, meslek ilkelerini ve milletimizin hassasiyetlerini dikkate alarak, doğru bilgilendirme görevini objektif, tarafsız bir şekilde demokrasimize katkı vererek devam edeceğine inanıyoruz.”
Başkan Büyükkılıç, konuşmasının sonunda tüm medya mensuplarına tarafsız, güvenilir, objektif ve ilkeli çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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