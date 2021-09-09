Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Baykan Tomarza'da

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Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Halit Baykan, Tomarza Yaşar Karayel Devlet Hastanesine ziyaret etti.

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Halit Baykan, beraberinde Başkan Yardımcısı Dr. İsmail Yüksek ile birlikte Tomarza İlçe Devlet Hastanesine ziyaretinde bulundu. Baykan burada Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Karaağaç ve Hastane Müdürü Bayram Özcan ile bir araya gelerek; verilen hizmetler, ihtiyaçları ve ilçe sakinlerinin aşılamaya olan ilgisi hakkında bilgi aldı.

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