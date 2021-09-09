Kütüphaneler 1 milyon 348 bin ziyaretçi ağırladı

Kütüphane ziyaretçisi miktarında Türkiye’de ilk sıralarda yer alan Kayseri’de Büyükşehir Belediyesi kütüphanelerine gelen ziyaretçi sayısı 1 milyon 348 bin 370 olurken, bu sayı ile adeta bir Kayseri nüfusu kadar kitap kurdu kütüphaneleri ziyaret etmiş oldu.

Kayseri’yi kütüphaneler şehri haline getirmek için gayret gösteren ve sürekli olarak vatandaşlara eğitimli, donanımlı olmayı tavsiye eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yeni kütüphane açmanın yanı sıra açılacak yeni kütüphanelerin de projesine imza atıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kütüphanelerine gelen ziyaretçi sayısı 1 milyonu aştı, kütüphaneler kitap kurtları ile adeta doldu taştı. 160 bin 150 üye bulunan ve 22 bin elektronik kitap ile 103 bin 212 basılı kitap olmak üzere toplam 125 bin 212 kitapla okurlarına hizmet veren Büyükşehir kütüphanelerinde okuma salonları, bilgisayar odası, ücretsiz fotokopi ve çıktı, TV sinema bölümleri, şifreli emanet dolapları, dinlenme alanları, kafeterya, turnikeli geçiş, kütüphane otomasyon sistemi, ödünç kitap alımı, etkinlik ve konferans salonları, sesli ders çalışma bölümü, grup çalışma odası, zengin kitap koleksiyonu, sesli kitap, okuma üniteleri, self check, modern tanıtım ve tarama kioskları, kitap sterilizasyon makinası, çocuk kütüphanesi, satranç ve oyun alanları gibi bölümler de yer alıyor. Büyükşehir Belediyesi kütüphanelerine gelen ziyaretçi sayısı 1 milyon 348 bin 370 olarak kayıtlara geçti.

7 adet kütüphanesi ile vatandaşlara hizmet veren Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Büyükşehir Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde Başkan Büyükkılıç’ın talimatıyla yeni bir il halk kütüphanesini daha hayata geçirecek. 1 milyon 260 bin metrekare alanı ile Türkiye’nin en büyük millet bahçesinden birisi olacak Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde 5 bin 500 metrekarelik, içerisinde çalışma salonu, internet salonu, çocuk ve bebek kütüphaneleri, çocuk etkinlik alanı, Mimar Sinan çizim ve müze salonu, kent kitaplığı, yetişkin ve gençler için özel okuma bölümleri, sergi salonu, görme engelliler için stüdyo, gazete arşivi, kafeterya, kitap satış ve 190 kişilik konferans salonu gibi bölümlerin yer alacağı devasa kütüphanede okurlar ağırlanacak.

Ayrıca Büyükkılıç’ın talimatı ile ağaç yaşken eğilir sözünden hareketle çocuk kütüphanesi de açılarak çocuklar okumaya teşvik edilecek.

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