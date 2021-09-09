Kütüphaneler 1 milyon 348 bin ziyaretçi ağırladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kütüphaneler 1 milyon 348 bin ziyaretçi ağırladı

İHA

Kütüphaneler 1 milyon 348 bin ziyaretçi ağırladı

Kütüphane ziyaretçisi miktarında Türkiye’de ilk sıralarda yer alan Kayseri’de Büyükşehir Belediyesi kütüphanelerine gelen ziyaretçi sayısı 1 milyon 348 bin 370 olurken, bu sayı ile adeta bir Kayseri nüfusu kadar kitap kurdu kütüphaneleri ziyaret etmiş oldu.
Kayseri’yi kütüphaneler şehri haline getirmek için gayret gösteren ve sürekli olarak vatandaşlara eğitimli, donanımlı olmayı tavsiye eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yeni kütüphane açmanın yanı sıra açılacak yeni kütüphanelerin de projesine imza atıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kütüphanelerine gelen ziyaretçi sayısı 1 milyonu aştı, kütüphaneler kitap kurtları ile adeta doldu taştı. 160 bin 150 üye bulunan ve 22 bin elektronik kitap ile 103 bin 212 basılı kitap olmak üzere toplam 125 bin 212 kitapla okurlarına hizmet veren Büyükşehir kütüphanelerinde okuma salonları, bilgisayar odası, ücretsiz fotokopi ve çıktı, TV sinema bölümleri, şifreli emanet dolapları, dinlenme alanları, kafeterya, turnikeli geçiş, kütüphane otomasyon sistemi, ödünç kitap alımı, etkinlik ve konferans salonları, sesli ders çalışma bölümü, grup çalışma odası, zengin kitap koleksiyonu, sesli kitap, okuma üniteleri, self check, modern tanıtım ve tarama kioskları, kitap sterilizasyon makinası, çocuk kütüphanesi, satranç ve oyun alanları gibi bölümler de yer alıyor. Büyükşehir Belediyesi kütüphanelerine gelen ziyaretçi sayısı 1 milyon 348 bin 370 olarak kayıtlara geçti.
7 adet kütüphanesi ile vatandaşlara hizmet veren Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Büyükşehir Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde Başkan Büyükkılıç’ın talimatıyla yeni bir il halk kütüphanesini daha hayata geçirecek. 1 milyon 260 bin metrekare alanı ile Türkiye’nin en büyük millet bahçesinden birisi olacak Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde 5 bin 500 metrekarelik, içerisinde çalışma salonu, internet salonu, çocuk ve bebek kütüphaneleri, çocuk etkinlik alanı, Mimar Sinan çizim ve müze salonu, kent kitaplığı, yetişkin ve gençler için özel okuma bölümleri, sergi salonu, görme engelliler için stüdyo, gazete arşivi, kafeterya, kitap satış ve 190 kişilik konferans salonu gibi bölümlerin yer alacağı devasa kütüphanede okurlar ağırlanacak.
Ayrıca Büyükkılıç’ın talimatı ile ağaç yaşken eğilir sözünden hareketle çocuk kütüphanesi de açılarak çocuklar okumaya teşvik edilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antika Pazarı'nda bu hafta 'Mezat' var
YEREL HABERLER Antika Pazarı'nda bu hafta 'Mezat' var
Enerji nakil kablosu çalan şahıslar yakalandı
YEREL HABERLER Enerji nakil kablosu çalan şahıslar yakalandı
Kayseri pandemide 4. dalgayı yaşıyor İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli: "Yoğun bakım yatışlarımızda ise yüzde 95'ini aşı süreci tamamlanmamış insanlar oluşturuyor"
YEREL HABERLER Kayseri pandemide 4. dalgayı yaşıyor İl Sağlık Müdürü ...
Cinayet nedeni, uyuşturucu ticareti anlaşmazlığı
YEREL HABERLER Cinayet nedeni, uyuşturucu ticareti anlaşmazlığı
Kayserispor, Ulusal Lisansı aldı
YEREL HABERLER Kayserispor, Ulusal Lisansı aldı
Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Baykan Tomarza'da
YEREL HABERLER Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Baykan Tomarza'da
Kayserispor'un 14 yabancısı belli oldu
YEREL HABERLER Kayserispor'un 14 yabancısı belli oldu
Talas'ta yatırımlara yeni kaynaklar
YEREL HABERLER Talas'ta yatırımlara yeni kaynaklar
Kayseri'de 2021 yılında göl ve göletlere 678 bin yavru balık bırakıldı
YEREL HABERLER Kayseri'de 2021 yılında göl ve göletlere 678 bin ...
Fernandes ve Gustavo’nun lisansı çıktı
YEREL HABERLER Fernandes ve Gustavo’nun lisansı çıktı
Nursaçan ve yönetim kurulu üyeleri MHP İl Başkanı İncetoprak’ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Nursaçan ve yönetim kurulu üyeleri MHP İl Başkanı ...
Kayseri'de TIR'ın çarptığı işçi servisinde yaralanan kadın kurtarılamadı
YEREL HABERLER Kayseri'de TIR'ın çarptığı işçi servisinde yaralanan ...
Talasgücü Belediyespor sezonu yarın açacak
YEREL HABERLER Talasgücü Belediyespor sezonu yarın açacak
Gençler bu mekanlarda buluşacak
YEREL HABERLER Gençler bu mekanlarda buluşacak
Basın müzesi son aşamaya geldi
YEREL HABERLER Basın müzesi son aşamaya geldi
Büyükşehir 'DMD' hastalığına kayıtsız kalmadı, şehri kırmızıya bürüdü
YEREL HABERLER Büyükşehir 'DMD' hastalığına kayıtsız kalmadı, şehri ...
Talas’ta kış hazırlıkları devam ediyor
YEREL HABERLER Talas’ta kış hazırlıkları devam ediyor
Başkan Büyükkılıç: "Kayseri'de su çeşmeden içilir"
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç: "Kayseri'de su çeşmeden içilir"
Kocasinan Belediyesi ‘otomatik sulama sistemiyle’ su ve enerji tasarrufu sağlıyor
YEREL HABERLER Kocasinan Belediyesi ‘otomatik sulama sistemiyle’ su ...
Başkan Büyükkılıç garnizon komutanını ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç garnizon komutanını ağırladı
Müstakil evde çıkan yangında mutfak küle döndü
YEREL HABERLER Müstakil evde çıkan yangında mutfak küle döndü
'Varyantlarla birlikte hastanelerimizde hasta yoğunluğu artıyor'
YEREL HABERLER 'Varyantlarla birlikte hastanelerimizde hasta ...
Kırsal mahalleler için DSİ'ye ziyaret
YEREL HABERLER Kırsal mahalleler için DSİ'ye ziyaret
Down Sendromlu Futsal Milli Takım kampı sona erdi
YEREL HABERLER Down Sendromlu Futsal Milli Takım kampı sona erdi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.