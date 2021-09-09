Kazım Karabekir Mahallesi'nde ASM Temeli atıldı

Melikgazi Belediyesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde hayırsever işbirliği ile yapımına başlayacağı Şükriye YakıcıFatma Çetiner Aile Sağlığı Merkezi'nin temelini attı. Rekor hizmetlerin yapıldığı Melikgazi’de şuana kadar 3’ü proje aşamasında olmak üzere 7 aile sağlığı merkezi planlandı.

Temel atma programı İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ahmet Özyalçın’ın katılımı ile pandemi şartlarına uygun olarak gerçekleştirildi. 2024 yılına kadar Melikgazi’de sağlık ihtiyacı kalmayacağını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Türkiye sağlık konusunda dünyanın en iyi konumunda olan ülkelerinden. Türkiye bu sağlık alt yapısını giderek güçlendiriyor. Kazım Karabekir Mahallesinde kentsel dönüşüm çalışması yoğun bir şekilde devam ediyor. Burada sadece sağlık ocağının temelini atmıyoruz, hem okul yapıyoruz hem yeni parklar ve yollar kazandırdık. Burada kentsel dönüşümle nüfus bayağı arttı. Mahalle içinde hizmet alımı artsın diye buraya birde sağlık ocağı yapmaya karar verdik. Hayırseverlerimizle el birliği ile bu işe başladık. Yaklaşık 3 milyon TL’ye mal olacak ve ismini Şükriye Yakıcı Fatma Çetiner olarak verdiğimiz sağlık merkezimizi inşallah çok kısa sürede bitireceğiz. Asıl gayemiz olan okul, cami, sağlık merkezi gibi yatırımları belediye de asli görevimiz olmadığı halde yapıyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın hizmet almasını sağlamak. Şuanda Melikgazi’mize hayırseverler tarafından yoğun bir talep var. Çünkü biz onları baş tacı yapıyoruz. Ve hızlıca projemizi hayata geçiriyoruz. Şuanda rekor sayıda aile sağlığı merkezi, sosyal tesis, okul cami ve Kur’an kursu yapıyoruz. Yaklaşık 40’a yakın tesisi hayata geçiriyoruz. Bunlardan 7’si aile sağlık merkezi. 2024’e kadar Melikgazi’de sağlık ihtiyacı kalmayacak. Yeter ki vatandaşlarımız mahalle içinde hizmet alsınlar. Bu yüzen mahalle okulları, mahalle sağlık ocakları yapıyoruz. Şükriye Yakıcı Fatma Çetiner Aile Sağlığı Merkezi'nin ilçemize ve Kazım Karabekir Mahallemize hayırlı olmasını dilerim.” dedi.

İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ise, “Allah hayırla tamamlamayı nasip etsin. İşbirliğinden dolayı Mustafa Palancıoğlu Başkanımıza ve ekibine teşekkür ederiz. Bizim ne sorunumuz varsa gerçekten çok yakından ilgileniyorlar. Biz yerel yönetimlerle çalışmayı önemsiyoruz. Temelini attığımız sağlık merkezimizin hayırlara vesile olmasını dilerim” diye konuştu.

Kazım Karabekir Mahallesi Muhtarı Şeref Bölükbaşı da mahallesinde büyük bir ihtiyacı karşılayacak olan sağlık merkezinin hayırlı olmasını diledi.

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