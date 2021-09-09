Cinayet nedeni, uyuşturucu ticareti anlaşmazlığı (2)

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kayseri´de, Bekir Şahingöz'ü bıçaklayarak öldüren cinayet şüphelisi Ekrem Erdoğan'ın, Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlandı. Gözaltına alınan Erdoğan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ

2021-09-09 14:21:27



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