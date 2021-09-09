13 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü metruk binada yakalandı

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Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, hakkında kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan O.D. (20), polis tarafından metruk binada yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'çocuğa karşı cinsel taciz' ve 'hırsızlık' suçlarından hakkında kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası olan O.D.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, Melikgazi ilçesi Tacettin Veli Mahallesi'ndeki metruk binada saklandığı belirlenen O.D.'yi, düzenlenen operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan O.D., emniyetteki işlemlerinin ardından Devlet Hastanesi'nin Adli Tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilip Bünyan Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ

2021-09-09 14:44:18



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