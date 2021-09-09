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Alacak verecek meselesi yüzünden arkadaşını öldüren şahıs adliyeye sevk edildi

İHA

Alacak verecek meselesi yüzünden arkadaşını öldüren şahıs adliyeye sevk edildi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada arkadaşını bıçaklayan şahıs, adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Tacettin Veli Mahallesi Deliklitaş Caddesi üzerinde meydana gelen olayda E.E. (33) ile Bekir Şahingöz (59) arasında iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden 48 UF 711 plakalı aracın içerisinde kavga çıktı. Kavga sırasında Şahingöz, yanındaki bıçakla E.E.'yi bacağından yaraladı. Bıçağı eline alan E.E., Bekir Şahingöz'ü vücudunun üç yerinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Bekir Şahingöz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan E.E. ise Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.E., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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