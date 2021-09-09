Öğretmenlerin el emeği ürünleri sergilendi

Öğretmenlerin ve öğretmen evi yöneticilerinin ‘Telafide Ben de Varım’ Projesi kapsamında yaptığı el emeği ürünlerinin yer aldığı sergi açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından koordine edilen ‘Telafide Ben de Varım’ Projesi kapsamında, Kayseri'de öğretmenlerin ve öğretmen evi yöneticilerinin yaptığı ürünler, açılan sergide vatandaşlar ile buluştu. Kayseri Öğretmen Evi'nde düzenlenen sergi açılışına, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, öğretmenevi yönetimi ve kurs öğretmenleri katıldı. Proje kapsamında toplam 29 branş kursu ile bakanlığa başvuru yapan öğretmen evi, kabul edilen 13 branş kursunda yaptığı 250 el işi ürünü ve etkinlik fotoğraflarını sergiledi.

Sergideki ürünlerin genelde geri dönüşüm malzemelerinden yapıldığını söyleyen Öğretmen Evi Müdür Yardımcısı Funda Macit, “Sergimiz Milli Eğitim Bakanlığı’nın ‘Telafide Ben de Varım’ projesi kapsamında gerçekleştirildi. Okullar ile birlikte kurumumuz da toplamda 29 adet kurs başvurusunda bulundu. 13 tane kursa yeterli kursiyer bulunduktan sonra, kurslar tamamlandı. Zorlu geçen pandemi sürecinden sonra da bir anlamda velilerin ve öğrencilerin rehabilite olduğu bir etkinlik oldu. Genelde geri dönüşüm ürünleri yapıldı ve sonuç olarak böyle bir sergi ortaya çıktı. Sergide 250’ye yakın irili ufaklı el sanatları ürünleri var. Sergide akademik kurslarımızın da sergisi yer aldı. Bunlarla birlikte özellikle doğa yürüyüşü etkinlikleri ve kurslarıyla Kayseri ve civarındaki 13 önemli merkezi kursiyerlerimizle birlikte gezip görme şansımız oldu. Sonunda da güzel bir sergi, etkinlik oldu. Emeği geçen herkese ben kendi adıma teşekkür ediyorum. Bu sergide elde edilen gelir kursiyerlere geri dönecek. Bağış yapmak isteyen kursiyerlerimiz oldu, bunları da çeşitli kurumlar değerlendirecekler. Genelde de kursiyerlerimiz kendi emeklerin karşılığını alarak, kendi ekonomilerine katkıda bulunmayı tercih ettiler” dedi.

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