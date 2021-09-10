Kayserispor - Kasımpaşa maçını Yasin Kol yönetecek

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Yukatel Kayserispor ile Kasımpaşa arasında Cumartesi günü oynanacak olan ligin 4. hafta karşılaşmasını Yasin Kol yönetecek.

Süper Ligde 4.hafta hakemler açıklandı. 11 Eylül 2021 Cumartesi günü Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda saat 20.00’de oynanacak olan Yukatel KayserisporKasımpaşa maçında görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Yukatel Kayserispor ile Kasımpaşa maçında Yasin Kol düdük çalacak. Kol’un yardımcılıklarını Özgür Ertem ve Cemal Tunç yapacak. Maçın 4. hakemliğini ise Bülent Birincioğlu yapacak.

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