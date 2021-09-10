Rektör Karamustafa staj seferberliği kapsamındaki stajyer öğrencileri kabul etti

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda yürütülen Kamu Kurumlarında Staj Seferberliği Projesi kapsamında staj yapan üniversite öğrencilerini kabul etti.

Rektörlük Senato Salonu’nda gerçekleşen kabulde konuşan Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, öğrencilere eğitim sonrası iş hayatında kariyer planlamasında stajın yeri ve önemine değindi. Rektör Karamustafa, “Üniversiteler elbette iş ve işçi bulma kurumları değildir. Üniversiteler toplumun önünü açan, ülkenin entelektüel bireylerini yetiştiren, vizyon sahibi bireylerin oluşmasına katkı sağlayan müesseseleri olan, ilim ve irfan merkezleri olan eğitim ve öğretim yuvalarıdır. Tabi ki bunu yaparken de toplumsal fayda oluşturabilmek, memleketimize, ülkemize, insanlığa fayda sağlayabilmek son derece önemlidir. Bizler öğrencilerimizin kariyer gelişimine ve planlamasına yardımcı olabilmek için Kariyer Merkezimizi kurduk. Kariyerin gelişiminde esasen şu unsurlar önem arz etmektedir. Nedir bu unsurlar? Birincisi eğitimöğretim, yani diplomadır. Diploma aldığınız eğitim ve başarı derecenizin formal göstergesidir. İkinci unsur deneyim, yani tecrübedir. Tecrübe nasıl elde ediliyor, stajla, uygulama dersleriyle, mesleki eğitim dersleriyle elde ediliyor. O yüzden eğitimöğretim esnasında staj gibi uygulama odaklı uygulamalar son derece önemlidir. Staj size neyi kazandırıyor, okulu bitirdiğinizde iş bulmanızda size kolaylık sağlıyor. Üçüncüsü referans. Referans nedir. Bu kişi bu okulu okudu, eğitimini aldı, İngilizce biliyor, bilgisayar biliyor, insan kaynakları yönetimini biliyor, ama bu kişi nasıl bir iş ahlakına sahip, işe zamanında gelir mi, yapıcı mıdır, pozitif mi düşünür, karamsar mı, etrafını hep olumsuz mu etkiler gibi. Dolayısıyla işyeri referansı bizim kişilik özelliklerimiz hakkında bizimle bir dönem iş hayatında beraber olmuş kişilerden bilgi alınmasıdır. Kısacası staj referans kazandırıyor. Staj becerilerinizin gelişmesine katkı sağlıyor. Dolayısıyla okul, diploma, staj işin nasıl yapıldığını, hobilerimiz, bir takım sosyal becerilerimiz de varsa kariyer arkasından geliyor demektir. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda yürütülen Kamu Kurumlarında Staj Seferberliği Projesi kapsamında Kariyer Merkezimizin de aracılığı ile Üniversitemizde staj gören siz değerli öğrencileri tebrik ediyor ve bundan sonraki hayatınızda başarılar diliyorum” dedi.

Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Derviş Boztosun ve Prof. Dr. Semra Aksoylu ile Genel Sekreter Mehmet Akkuş’un da katıldığı kabul programında öğrencilere Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Özgür Demirtaş ile Öğrenci İşleri Daire Başkanı Öğr. Gör. Mustafa Kalay da eşlik etti.

Öğrenciler ise staj seferberliği uygulamasından son derece memnun olduklarını dile getirerek teşekkür ettiler.

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