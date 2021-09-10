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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Suveyda'nın yönetiminden büyükşehire teşekkür

İHA

Suveyda'nın yönetiminden büyükşehire teşekkür

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle ünlü yönetmen Mesut Uçakan tarafından Kayseri’nin tarihi mekânlarında ve ilçelerinde çekilen Suveyda filminin galası yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk’ün de katıldığı gala gecesinde, yönetmen Uçakan, Büyükşehir Belediyesi’ne katkılarından dolayı teşekkür etti.
Anadolu’nun bir köyünde hafız olmak isteyen Hadim'in öğrenme aşkı, azmi, umudu, hayalleri ve Süleyman Peygamber gibi kuşdili öğrenme çabalarını konu alan Suveyda filminin çekimleri tamamlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile TRT tarafından desteklenen, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin de katkılarıyla kentin Bünyan, Talas ve Develi ilçeleri ile Kapuzbaşı Şelaleleri gibi tarihi mekânlarda çekilen Suveyda filmi, izleyici ile buluştu. Kayseri’de bir alış veriş merkezinin sinema salonunda gerçekleşen gala gecesine, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, 23 ve 24. dönem Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, filmin yönetmeni, yapımcısı, oyuncular ile sanatseverler katıldı. Yönetmen Mesut Uçakan, Kayseri’de başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere yerel yönetimlerin kendilerine destek verdiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.
Kayseri’nin yerel sanatçıları ve oyuncularının da yer aldığı filmde sanatçı Ersin Çimen de gala gecesinde mini bir konser verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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